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Galaxy S21系列 或不支援microSD擴充

行政人員版 2021/01/04

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早前有傳聞指三星（Samsung）將仿效蘋果（Apple）的環保政策，不再在手機包裝盒內提供充電器。不過，日前再有爆料達人稱，Galaxy S21系列就連儲存擴充亦會參照其做法。

有爆料者Ishan

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欄名 : 科技新知

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