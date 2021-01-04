Galaxy S21系列 或不支援microSD擴充 行政人員版 2021/01/04 分享： 早前有傳聞指三星（Samsung）將仿效蘋果（Apple）的環保政策，不再在手機包裝盒內提供充電器。不過，日前再有爆料達人稱，Galaxy S21系列就連儲存擴充亦會參照其做法。 有爆料者Ishan ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel手機 新增智能充電限制多 今日 Google Pixel手機 新增智能充電限制多 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 2020/12/31 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 2020/12/31 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 2020/12/30 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 2020/12/30 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 創新科技及應用 科技行業 科技產品 智能手機 商業 耳機 USB IT技術 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入