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Google Pixel手機 新增智能充電限制多

行政人員版 2021/01/04

分享：

Google近年推出的Pixel 4和Pixel 5系列手機都有支援快速充電，其在上月的系統更新中，新增了Adaptive Charging智能充電功能。

這個智能充電功能主要是讓用戶在夜間睡覺的時間，

...

欄名 : 科技新知

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