Google Pixel手機 新增智能充電限制多 行政人員版 2021/01/04 分享： Google近年推出的Pixel 4和Pixel 5系列手機都有支援快速充電，其在上月的系統更新中，新增了Adaptive Charging智能充電功能。 這個智能充電功能主要是讓用戶在夜間睡覺的時間， ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy S21系列 或不支援microSD擴充 今日 Galaxy S21系列 或不支援microSD擴充 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 2020/12/31 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 2020/12/31 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 2020/12/30 Tesla擬整合使用者介面 車內直接播Apple Music 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 2020/12/30 維基2020最受歡迎文章 新冠美大選佔鰲頭 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 智能手機 Google 系統更新 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入