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2020年全球500富豪 淨資產總額飈31%

行政人員版 2021/01/04

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【本報訊】過去的2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，環球經濟受影響，導致各國失業率上升。但疫情下，全球富豪的身家反而有所上升。

據彭博最近公布億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires

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欄名 : Good Job Insight

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