2020年全球500富豪 淨資產總額飈31% 行政人員版 2021/01/04 分享： 【本報訊】過去的2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，環球經濟受影響，導致各國失業率上升。但疫情下，全球富豪的身家反而有所上升。 據彭博最近公布億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美教師短缺問題加劇 疫下紛辭職提前退休 2020/12/31 美教師短缺問題加劇 疫下紛辭職提前退休 移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗 2020/12/30 移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗 美企測員工安全意識 發假花紅電郵惹爭議 2020/12/29 美企測員工安全意識 發假花紅電郵惹爭議 全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 2020/12/28 全美最佳CEO排行榜 Zoom袁征續居首位 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 2020/12/25 「天軍」搶購PS5遲到 遭降級減薪懲處 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 亞洲 人物 Tesla Amazon 馬雲 SpaceX 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入