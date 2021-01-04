除4大「害蟲」 解港政經民生科技之困

前年的折磨，去年的折騰，即使今年應該花勝去年紅，大家卻沒信心香港明年花更好，畢竟眼前境況凋零乏出路。一年之始，茫然之間，宏觀分析之基石：「害蟲分析」卻往往能聊以慰藉——「害蟲」者，PEST也，即：政治（political）、經濟（economic）、社會民生（social）和科技（technological）層面的情境推演分析。

區會應還原基本 建設地區為本

政治層面，年輕一代前年浩浩蕩蕩聲稱「齊齊發夢」，去年幾多人夢醒？又有多少人堅持滯留黑色夢魘當中？未逃亡的青年政治領袖，今日大多尚在區議會，面對區議會改革磨刀霍霍之聲，激進抗爭踩紅綫肯定是不歸路。要走下去，惟有明言跟港獨劃清界綫，再還原基本步，以建設地區為本，不能聚焦黃絲而棄佔本港人口約4成的藍絲於不顧——就連抗爭者視之為「希望」的美國，其即將上任的新總統拜登亦已表明「追求團結癒合不分化」——眼見「精神」靠山如是說，自當轉變求存，畢竟區議員任期只過了1年，尚有3年光景去打造更年輕、更環保、更多元的社區，千里之行，始於2021。

黃絲區議會，映照藍絲立法會——沒有泛民作攻擊對象，建制派傻了眼罵官員，忘卻政府和建制派議員本是命運共同體。回想議會內外逼迫政府推行「全民強制檢測」一役，展露建制派不理全民禁足的難度、漠視執行細節的民粹一面，就像特朗普硬是要Build the Wall一樣，那種盲目加蠻勁教人憂心。究其因，那是「議會臉書化」之遺害：沉醉在「Likes數」中扮演KOL的建制議員，或許還未意識得到，一輪怒罵後再投票贊成，其荒謬與虛偽只會被選民扣分；只懂反應式抽擊，卻不會建立正面論述，根本是身為「建制」之原罪。趁延任期泛民總辭，議會有更大發言空間，鍛練演說能力刻不容緩。

經濟層面，歐盟左手脫英，右手達成中歐貿易協定，配合早前的RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership；區域全面經濟夥伴協定），國際新格局已成形。加上英國出現變種新冠病毒，美國民眾對接種疫苗又不似預期般熱切，中國注定在未來半年成為全球經濟復甦的最主要動力，並且分為上中下三路：下綫大灣區，連結中層RCEP，接駁上端一帶一路。

港成仲裁調解樞紐 利加快復甦

接通全世界便有生意，但有生意亦自然有爭拗，香港作為全國唯一實行普通法的法域，理論上可成為透過法庭或仲裁調解去解決爭議的世界樞紐，從而加快經濟復甦速度。可惜從俗稱「12港人案」的經驗看來，不少香港的議員以至法律界人士，似乎對內地司法制度和程序欠缺理解，部分甚至只懂誣陷抹黑而不懂細節，這樣徒令業界、商界，以至年輕一代，錯失中國在全球復甦期間締造的各種機遇。

展望2021年，政府必須連同法律界，向商界及學界大力推廣和解釋「大灣區律師」的概念與未來發展。事實上，首次「粵港澳大灣區律師執業考試」將於本月舉行，香港的年輕律師和大律師只須累計執業經驗5年以上，便可在取得相關證書後，在大灣區內辦理部分民商事法律事務，以至某些訴訟服務，為本港法律界在提供內地法律服務方面，帶來極多機遇，並為港資企業提供更多元的法律服務和保障——亦只有做好上中下三路的「底層」大灣區，香港才可在其上的RCEP及一帶一路有進一步作為。

社會民生方面，要尋找的答案則相對簡單直接，因為抗疫肯定是重中之重。2021年正式進入「疫苗抗疫時代」，但相對於內地基本上已經「清零」而毋須急於全民接種，香港的「清零」宿願能否從一句口號到真正落實，繼而令社交活動回復正常，全繫於疫苗接種計劃執行成怎麼樣，包括：接種先後次序安排、運送和儲存期間會否出錯、醫護人員是否願意配合並多作鼓勵、市民抱持觀望態度多久始放心接種、萬一有人出現副作用時群情有多洶湧等等，這些不單影響本地接種計劃之成效，更勢必成全球焦點。

因此各界持份者在突發事件出現時，能否沉着應戰，把前年的忿憤和分歧暫且放下，還是一如過去般表現出自私短視，不斷把責任推卸給政府而毫無自省，絕對影響深遠，如同香港人的最後一張「抗疫成績表」，從而成為世人往後對香港及香港人的印象。

科技發展方面，上星期政府正式推出「智方便」應用程式，提供各種申請、續牌、繳費服務，並會在未來加入「電子針卡」。雖然是公共服務的一次突破，但是未免姍姍來遲了好幾年——背後反映政府部門的數碼策略一直各自為政，致令創科局舉步為艱。直至疫情持續多月，公務員經常在家工作，正所謂「唔見棺材唔流眼淚」，才可以打通官僚制度的門戶之見。

須先除自身「懶蟲」 合作創新

在重大危機下方願意轉變的持份者，還有學界和商界——政府推動電子學習多年，到疫情停課始全面普及；還有餐飲業和零售業「食老本」多年，在絕境之下終於連接上各種網購和物流系統，為年輕一代帶來創業新機。

但香港於2021年要在科技領域突破，務必借用內地於推動應用科技之優勢，配合深港融合機遇，加快香港近年成績斐然的基礎研究（fundamental research）作技術轉移，否則科技發展便只停留在消費層面，對提升GDP、強化經濟結構、促進社會向上流動的影響有限。

如何解困？消滅以上香港4大「害蟲」之關鍵，在於先除掉自身「懶蟲」：突破慣性、勇於嘗試、放膽合作、賦權新人，乃創新之基本。事實上，當天許多人認為少不更事的「反高鐵80後」（即西方社會的Millennials），為首那1981年出生之一群，今年亦已屆四十不惑之年，總得讓他們放手一搏了罷。

▲ 香港要在科技領域突破，務必借用內地於推動應用科技之優勢，配合深港融合機遇。（資料圖片）