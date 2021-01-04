加強市民接種信心 做好疫苗前期部署

本港下月將展開新冠疫苗接種，但很多人仍對疫苗安全性存疑，政府須參考外國經驗，做好前期準備工作，包括加強宣傳，提高透明度以釋除市民疑慮，更要做好各項配套措施，執行更須精準到位，勿又再重蹈強制檢測甩漏的覆轍。

以國部署得宜 接種率冠全球

公務員事務局局長聶德權日前在社交網站發文，估計疫苗本月運抵本港，下月起可在社區接種中心、公立醫院、安老院舍、私家醫院和診所，為市民安全、穩妥和有序地接種。

港府早前強調，倘若多款疫苗同時到位，屆時市民有權選擇接種哪一款疫苗，但這並不保證有助提高接種率，因昨天公布的民調顯示，有4成青年表明不會接種。目前仍有很多人，包括醫護，為了打擊政府威信而跟當局唱對台戲，繼之前抵制全民檢測後，現在可能以疫苗安全有問題而拒絕接種。疫苗需要7成人接種才能起群體免疫作用，如何提高接種率是項重大挑戰。

事實上，世界各地面對相同問題，歐美接種率約1%，因運輸延誤，再加上不時傳出有接種者出現不良副作用，令民眾對疫苗猶豫觀望。反觀以色列目前接種率冠全球，高達12.6%，因當局做好前期準備，如早採購並做好運送安排，且一發現網上有不實的疫苗資訊便馬上刪除，官員更向民眾發手機信息呼籲接種。

港府在採購疫苗上起步遲，但距離接種還有充裕時間做好前期準備工夫。首先，要加大宣傳，強調接種疫苗不但保護個人和家人，更是盡社會責任。市民也不應自我劃地為牢，應參考外國經驗成效及做法，切勿將疫苗政治化，被偏見和政治立場蒙蔽理智。當局可透過派發小冊子和設立網頁，臚列各款已訂購疫苗的原產地、接種後可能出現的副作用和相關機率，讓市民可比較各款疫苗優劣，從而作出抉擇。

當局亦要密切留意外國民眾接種後有甚麼不良副作用的報道，透過專家之言，清楚向公眾交代每100萬人接種後，只有極少數人出現不良反應，用數據來證明疫苗是安全可靠。疫苗接種後，一旦發現某款疫苗出現副作用的機率過高時，當局須即時暫停該款疫苗接種，委任專家分析數據，調查是否與疫苗有關，以釋疑慮。

配套安排到位 首要便民具彈性

同時亦要盡快制定好接種疫苗後出現嚴重不良反應的賠償機制，例如界定嚴重不良副作用的定義、怎樣才符合賠償條件、賠償金額、索償需要多久才能獲得款項，若有異議，是否有上訴機制等問題，這樣才有望增加市民接種的信心。

港府更要趁這段時間做好疫苗接種的配套安排，按高風險群組設定接種優先次序，最先是院舍長者、前綫醫護、跨境司機、的士司機等，並因應情況作出彈性安排，若某些醫護反應不佳，可將機會先讓給其他高風險群組。接種地點更須遍布全港，便利市民，亦要有充裕人手為市民接種，切勿出現早前強制檢測的配套措施不足，市民想檢測也無法如願。接種後獲發電子針卡，體內驗出抗體，便可與內地商討入境免檢疫安排，讓其他人感受到接種有助通關外遊好處，自然積極響應。

接種疫苗的前期部署若執行到位，將有助提高接種率，正如上海專家張文宏最近強調，只要全球有一半人接種，6、7月將是個拐點，到年底便發揮作用，屆時世界便有機會互通。

責任編輯：陳楚源