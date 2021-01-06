世紀21奇豐物業 全港獨創4+1置業保障 客戶代理雙贏

「安居樂業，投資磚頭」向來都是不少香港人的人生目標，屹立新界東住宅市場逾31年，近年積極拓展工商鋪、大灣區及海外物業市場的世紀21奇豐物業顧問行，公司主席李峻銘坦言，能夠得到客戶的信任與支持，是讓公司業務得以愈做愈大的基石。與此同時，他深明置業是很多人畢生最大的投資，故公司創新推出全港獨有的「4+1置業保障」，堅守保障客戶的承諾。(4+1置業保障詳情: http://c21home.hk/u/0yfvXD)

成功全靠客戶信任與支持



投身地產代理行業數十年的李峻銘，由當年於荃灣區的「細行」，逐步開闢沙田戰線，主攻大圍金獅花園、沙田第一城及大涌橋路一帶屋苑，後更與剛登陸香港的「世紀21」集團合作，由「奇豐地產代理公司」正式改名為「世紀21奇豐物業」。及後，李氏與公司共同經歷多次的樓市起跌，憑著「窮則變，變則通」的積極心態，最終都能創出新天，不單贏取了「居屋王」的美譽，更因此令業務變得更紮實，現時掌管23間分行，員工逾200人，業務覆蓋本港一手及二手市場、工商鋪、大灣區及海外物業。

▲ 世紀21奇豐物業主席李峻銘深信，成功全靠客戶信任與支持，希望能以專業誠信的服務，為客戶提供最全面的置業保障。

真心代理 全港獨創「4+1 置業保障」



李氏誠言，投身地產代理一刻開始，便堅持要以「專業誠信」的宗旨對待客人，畢竟置業是很多人一生人最重要的決定，亦是最大的投資，而在尋找及購入這「安樂窩」的過程中，地產代理都擔當著非常重要的角色。故此，「希望同事可以提供安心保障予客戶，唔會為左佣金夾硬『焗』個客簽約」，提供充足的置業保障就是這專業服務的基石。

▲ 李氏向來敢於創新突破，不單展現在全港獨創的「4+1 置業保障」上，年前更秘密練兵，於公司周年晚宴上率領一眾管理層大跳K POP。

世紀21奇豐物業一向以「真心代理」為待客宗旨，公司為求兌現這個保障客戶的承諾，更憑藉李氏敢於創新的精神，早於2016年率先推出首三項保障，包括全港獨創的「置業。冷靜期」，買家在簽訂買賣合約後，可獲三天冷靜期，期間若決定放棄購入單位，公司不收取任何佣金；另為盡力避免買家購入凶宅而推出的「凶宅過濾系統」，主動為客戶系統化搜查凶宅資料，多角度求證；同時，公司亦為客戶提供「獨家精明眼」服務，為獨家放盤的業主免費於單位安裝網路攝影機，傳送實時影像，讓業主24小時監察放盤單位實況，保障客戶最貴重資產。

▲ 公司於2016年率先推出「置業。冷靜期」，「凶宅過濾系統」及「獨家精明眼」三大保障，同年加推「$100萬防假業主賠償」保障。

同年，公司更因市場湧現多宗假業主騙取訂金個案，即時加推「$100萬防假業主賠償保障」，買家如不幸遇上假業主並蒙受損失，不論過失均可獲最高港幣100萬元賠償，實行盡公司一切能力全面保障買家。

「置業自學團」教你自學自保 客戶代理雙贏



經過多年的實踐，李氏明白到要真正保障客戶，就要讓客戶懂得置業的重要資訊，,故日前正式推出「4+1置業保障」，並強勢推出網上「置業自學團」，分別就購買「一手物業」、「二手物業」、「居屋」、「村屋」等不同物業範疇，與大家分享置業時需要注意的程序、細節事項、客戶自我保障的知識。

▲ 《置業自學團》由資深代理分享經驗，各路「專家」粉墨登場，並透過一問一答、或故事形式短片，深入淺出地讓大家學會更多置業的重要知識。

客戶可透過《置業自學團》網上自行學習的方式，進一步了解「置業」的知識。《置業自學團》資料庫會發佈一系列短片，短片內容將由世紀21奇豐物業年資均逾20年的資深代理，以一問一答、或故事形式，深入淺出地與大家分享置業時要注意的程序、細節事項、客戶購買物業的權利、知識等，讓客戶從中學習，並學以致用。這樣能令大家能於購入物業前已學會「自學自保」，更了解及認識自己理應享有的置業權利。從中更可感受到世紀21奇豐物業的代理所提供的專業、誠信及可靠的服務！讓客戶經公司代理購買物業時，可做到「共長、共進、共享」的願景，達致客戶與代理「雙贏」局面！

做對的事 逆市七位數重本宣傳

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李峻銘不諱言，逆市情況下不少公司打算縮減成本，首當其衝當然會是削減廣告宣傳開支。不過，他更相信自己正在「做對的事」，並希望把「4+1置業保障」推廣至全港，讓更多人認識到置業時應享有的權利及保障，可以安心置業，更希望藉此進一步提升業界的專業水平。

故此，公司決定於逆市中擲七位數字重本宣傳，務求讓有意置業人士，都能認識公司獨創的「4+1置業保障」，同時藉「置業自學團」了解更多置業的專業知識。公司不但於屯馬線的列車及港鐵月台作燈箱廣告宣傳，更於多達50輛巴士車身以及小巴車身等戶外廣告作推廣。與此同時，公司亦非常著重網上廣告宣傳，實行以別開生面的題材，藉此讓更多香港市民了解「4+1置業保障」，了解自己理應享有的置業保障！

打破傳統 有趣風格廣告突圍而出

市場打算置業的人士有年輕化趨勢，為了迎合年輕人口味，是次「4+1置業保障」的宣傳廣告決定打破固有傳統，以輕鬆有趣的創新風格向客戶闡釋何謂「4+1置業保障」，當中由一名專業演員分飾五角，五位角色為一家人，以一連串甚具玩味的造型及對白貫穿整系廣告，簡介每一個置業保障內容。而鐵路廣告更使用五位角色的漫畫版造型，務求搶盡眼球，吸引每位乘客的目光！

註: 上述「4+1 置業保障」之執行，世紀21奇豐物業顧問行保留最終決定權，條款及細則請參閱公司網頁(4+1置業保障詳情http://c21home.hk/u/0yfvXD)。



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