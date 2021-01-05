每年中國春運火車票都是爭崩頭熱賣品，通常離大除夕前個多月就開賣。牛年農曆年來得較晚，發現許多朋友還沒真定下來要不要回鄉。北京市已鼓勵這個農曆年不要離京了，也要求市民減少過年的聚會，公共活動如廟會等取消。於是今個新年，中國百姓要怎麼過？是否將開始一種新的中國過年模式？這轉變頗令人好奇。

過年前不春運回鄉，連鎖效應不小。過往由於外來勞動力減少，一般在勞動工程上的人力，基本上過年前大半個月就沒人用了。白領方面可能在大年初一之前一星期，已陸續人少起來。所以直接從人數而言，將出現在路上出行的人數會減少，過節期間，留在大城市中的人會變多的現象。

因為不鼓勵流動，非必要更不出國，相信會造就一個新的過年間在大城內的消費潮。最革命性的可能是個別店舖在官方假期那八天都營業。一是因為店員可能留城不回鄉，有足夠勞動力；二是因為像香港一樣，中國也同樣在經歷一種過節平淡化的現象，即以前確是全年第一大節，真的所有商業停擺，但眼見這十多年的中國城市變化，特別是零售業，過農曆年假期間照常營業，真的愈來愈普遍。

另一樣是消費力，正常打工族，疫情一年雖有危機感，但消費力沒下降。尤其是大部分每年過年長假都外遊的家庭，今次都不會出國。另外就是很多香港、台灣在內地的打工族或老闆級，以前當然逢過年必返鄉，如今也是考慮到各種隔離時間和成本而留在內地過節，這也會造就另一不小的消費力量，最重要可能反映在內地旅遊市場上，這批相對高收入的陸漂，將會首次在內地經歷分分鐘長達十多天的真長假。