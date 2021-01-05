《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都

動畫《鬼滅之刃》去年破了《千與千尋》的紀錄，登上日本影史冠軍，現在其熱潮更登陸京都，包括3大景點及交通：東映太秦映畫村、京都鐵道博物館及嵐電，他們將聯手共同推出「《鬼滅之刃》京都御仕事貳」活動，結合動

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