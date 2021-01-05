《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 副刊版 2021/01/05 分享： 動畫《鬼滅之刃》去年破了《千與千尋》的紀錄，登上日本影史冠軍，現在其熱潮更登陸京都，包括3大景點及交通：東映太秦映畫村、京都鐵道博物館及嵐電，他們將聯手共同推出「《鬼滅之刃》京都御仕事貳」活動，結合動 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 2020/12/29 EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 2020/12/22 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 網民嚴選 東京十大最失望景點 2020/12/19 網民嚴選 東京十大最失望景點 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 2020/12/15 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 2020/12/12 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入