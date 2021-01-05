源起於遮醜 法官戴假髮的變與不變

立法會議員何君堯近期多次談及香港司法改革，稱要推翻「三座大山」，包括爭取脫去法官假髮。他認為，環顧全世界法官裝束愈來愈現代化，很多只是一件袍，沒有像香港法官那樣，仍戴着英國殖民統治時期的假髮。1997年香港回歸時，法律界就曾爭論是否放棄戴假髮傳統，當時支持不變的輿論佔上風。

外國很多法官都穿袍，但沒戴假髮，例如美國，戴假髮是英國司法制度裝束，香港法官和大律師出庭時一直跟隨為之。支持的人說，戴假髮會讓法官律師顯得更莊嚴，令人對法治有敬畏之心。作為法律圈外人，我一些都感覺不到，我會選擇用「儀式感」來形容，其實是一種感覺，覺得戴了後「精神爽利」，整個人更有動力，就像我每早喝一杯espresso。

如果戴上假髮，法官和大律師等更能把持法律天秤的平衡，我也不反對戴；但我同樣想指出，世界事情皆會變化，法律也不斷在修訂、完善，所謂與時俱進，法官戴不戴假髮，也需要考慮因時制宜。

17世紀歐洲戴假髮 為防頭蝨？

英國法官為何戴假髮？來源說法不一而足，我們往歷史裏看看當年因甚麼事制甚麼宜？其一說因為傳染病，與古歐洲人不愛洗澡、不衞生有關。17世紀歐洲城市髒亂，人們又普遍相信洗澡不利身體健康。不洗澡，頭就有蝨，忍一時不能忍一世，因為搔癢難耐，結果不得不剃掉秀髮，一頂假髮就能解決美觀問題，沒頭髮也就沒有蝨。

另一戴假髮的原因，是愈來愈多人染上梅毒，當時抗生素還未盛行，感染者飽受皮疹、潰瘍和脫髮等之苦，尤其是脫髮，在貴族社交圈中尤為嚴重。為了遮醜，假髮在法國上流圈也逐漸蔚為風潮。潮流總有人帶頭，歷史流傳說，是法國國王路易13。他20歲前已沒有多少頭髮，被人聯想他有梅毒就不好，於是他戴起了假髮，維護形象。

正如英國法官戴假髮，香港華人法官又跟隨；法國國王戴假髮，法國貴族肯定紛紛效仿。曾流亡法國的英國國王查理二世，把這個做法帶到英國，令致法官在內的英國貴族及上流社會人人戴。17世紀歐洲社會，社會菁英戴的假髮是由馬尾毛造的，一般百姓只能用山羊、甚至死人頭髮來代替，戴了假髮也並不衞生。英國法庭上出現戴着白馬鬃或馬尾毛假髮的法官和律師，到了18世紀，假髮與時俱進，有長短之分，短髮一般是在審理民事案件時佩戴；長髮則是審理刑事案件及禮儀活動中出現。

還有一種講法，我不知真假，據說英國本地馬脾氣暴躁，毛髮易斷，所以要用中國馬來製作。由於假髮不能大批生產，靠熟練工匠人手造，一頂假髮要經過編織、染色等系列工序，精緻的要賣到千多英鎊，最便宜也要幾百才有交易，原本遮醜變成身份象徵。

據說在英國的古董店又老又黃的假髮，乃尊貴象徵，有價有市。在法律界，真箇髮越老越邋（遢），薑越老越辣。1820年代，英國的戴假髮潮流已過，只剩下主教、車伕和法律界仍在戴，約10年後，連主教、車伕都不戴，只有法官、律師繼續堅持。2008年，英國法院因時制宜，實行新着裝規定，法官只有在刑事案審理中才需要戴假髮。《泰晤士報》評論說：「假髮的退場，代表英國司法系統現代化的一個嘗試。」

美法官跟英國着袍 惟沒戴假髮

昨天本欄提到世界兩大司法系統，海洋法及大陸法，英國是海洋法始祖，美國曾經作為英國殖民地，建國先賢們決定跟英國採用海洋法系。他們亦跟隨英國法官穿袍，不過英國法官袍有多種顏色，紫色、綠色……美國人因時因地制宜，而且出了有影響力的Trendsetter（潮流締造者），敢於不墨守成規，沒有跟從。曾經有位首席大法官John Marshall，他以身作則只穿黑袍，從此美國法官就沒有穿不同顏色的袍。在今天，這位大法官就等於KOL，一句「black was the new red」，帶領潮流。

美國人跟英國，法官穿袍，卻沒有流傳戴假髮，一個海洋法系，都可以有不同傳統流給後世。海洋法系，與歐洲及中國的大陸法系，分野就更明顯。大家看荷里活電影，或者美劇法庭戲，控辯雙方唇槍舌劍很過癮，是因為海洋法系的法庭，讓控辯雙方爭論，中國大陸法庭戲，多數是法官在問，相對就沒有那麼戲劇性了。

不同司法體系、法律傳統，都各有優缺點，需要尊重。何君堯指回歸後法官不應戴假髮有其道理，支持戴假髮的人則指出，香港法官戴假髮和民族意識無關，是為了顯示自己服務於制度，不是用個人身份處理案件，我覺得也只是流於抽象，反而我認為，傳統可以因時制宜改變，但若要保留此傳統，理由應該是香港50年不變吧。