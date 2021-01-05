美涉港法案「臨門撻Q」 汲4大教訓

雖然「熱綫」長開，美國單方面制定的《香港人民自由和選擇法案》，最後因一票異議而「臨門撻Q」，未能獲得參議院一致通過，作梗者正是素來敵視中國、並為香港反對派打氣撑腰的美國極右政客克魯茲，相當諷刺並明確地反映政客的虛偽詭詐。亂港分子宜應認真汲取教訓，勿將死抱歐美政客大腿當作「國際戰綫」，更不能自忖一句「正義」就能天下任我行，避免紙上論政、誤己累港。

克魯茲反對 法案被「絕殺」

美國出台的《香港人民自由和選擇法案》，聲稱要為參與示威暴亂而逃美的港人提供「保護身份」，並為趕及國會換屆，特採「熱綫」機制，跳過正常審議程序，改採電話諮詢，議員不提異議便當「一致通過」，只是短短3個月，便完成從法案提出，到眾議院外交事務委員會和院會通過的立法流程，直達參院數票的最後階段，非常草率粗糙。但正當法案通過在即，克魯茲突然無預示地提出反對，令法案被「絕殺」；連同性質相若的《香港避風港法案》也無影無蹤，一心寄望托庇美國的泛民也該消除妄念，不再扮傻耍天真，而要為己為港做一些實事。

值得注意的是，作為競逐總統大位的重量級政客，克魯茲的搖擺絕非無的放矢，而是經過精算的部署，當中有何因由？留給港人甚麼教訓？

第一，在早前的反修例街頭示威中，星條旗屢現，而抗爭分子無論是取態溫和或激進，都爭相遠赴歐美等地拉攏外國政客，並且組建所謂「國際戰綫」，出發點雖不同，但目標卻只有一個，就是「反中」。除了數典忘祖，他們為香港貢獻了甚麼？破壞了甚麼？

第二，一場源於香港經濟結構失衡、政府施政失當、社會深層次矛盾激化、京港價值觀碰撞、社會互信和身份認同不足的社會運動，與萬里之外的外國勢力有何關連？泛民越洋乞求支援有何作用、意義？美國的一條法例或所謂制裁、西方政客的接見或發言，就能將香港的管治和法治推倒重來？如此自我矮化，既無知又「離地」，更等同自戕。

美政客推涉港法案 僅「借港反中」

第三，美國政客接連積極推動涉港法案，絕非因為關顧香港，而是在中美世紀戰略角力下，站在大國博弈、維護美國利益的視角，並以香港為由，再輔以所謂「民主自由」之名去遏抑中國；又安排抗爭分子在港發揮政治作用，裏外合力「借港反中」。不過，對他們來說，香港只是任其耍弄的一隻棋子。正如該項《香港人民自由和選擇法案》，香港便由始至終都在狀況外，從未被諮詢或尊重。

第四，以共和黨內的極右茶黨運動代言人自居的克魯茲，政治取態非常保守，並且傾向民粹，民主、人權和移民利益均非其重點關注事項，他關切香港事務，並曾於去年「黑暴」高峰時期到訪香港，並到街頭觀察，為示威者「打氣」，而他與泛民的共通點，不是追求「民主」，而是「反中」，但對泛民和社會來說，無異是政治玩火。

▲ 美國單方面制定的《香港人民自由和選擇法案》，最後因極右政客克魯茲一票異議，未能獲得參議院一致通過。（法新社資料圖片）