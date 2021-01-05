透明口罩助聽障 方便讀唇利交流

香港科技大學研發一款新的薄膜，可用來製造多種用品，包括醫用透明口罩。

疫下人們普遍佩戴不透明口罩，為不少聽障及殘疾人士帶來不便，外地政府則支持使用透明口罩，提供更多服務。

科大研透明薄膜 堅固更透氣

科大最新研發一種聚合物納米薄膜，不但較同一質量的不銹鋼堅固25倍，更具透明、透氣及防水特質，可適用於製造多種產品，包括海水淡化濾膜、太陽能電池、及應用於其他尖端科技上。此外，這款物料更可用於製作透氣度高、可阻隔細菌的透明口罩。

科大教授高平指出，市面上一般口罩屬於不透明口罩，雖可保護佩戴者減低感染機率，但對倚賴讀唇或面部表情的人士造成不便和影響。

本港新聞發布會及直播節目一向少見即時手語傳譯，疫下口罩成為生活必需品，更增加聽障人士獲取資訊的難度。香港聾人福利促進會建議，當局及大型服務業提供者可為前綫員工提供透明口罩，建立平等共融的社會。

本港市面上已可找到多款來自日本及內地的透明口罩，雖可讓人看到自己的面部表情，卻未必符合安全標準。化學系博士K Kwong接受傳媒訪問時表示不建議佩戴，因為透明口罩的濾芯面積太細，容易失去過濾病毒的功能。此外，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦曾表明，透明口罩未必符合599I章法例所規定的外科口罩定義。

自主研發減成本 倡更多資助

外地重視為有特殊需要的群組提供服務，例如北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上的手語傳譯團隊自製透明口罩，方便上鏡。此外，美國食品及藥物管理局（FDA）去年批准多款透明外科口罩上市，包括ClearMask及The Communicator，幫助學校與企業服務有需要的學生與顧客。

法國教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）去年9月亦宣布，將在全國所有學校派發30萬個透明口罩，幫助殘障學生，包括聾啞及聽障學生，更指將來若有更多此類口罩，會派發予言語治療師、及自閉與殘疾兒童的照顧者。

然而，透明口罩的市場始終不及一般外科口罩，再加上成本太貴，恐難以令它們更為普及。台灣當局去年發現從意大利引入的透明口罩價格昂貴（每個約7美元，即約54港元）且效果不理想，遂自主研發，更為業界提供部分補助，冀量產後每個口罩的價格可低至8元新台幣（約2港元）。

本港並非做不到這一步，除了有學府研發新物料，慈善組織福幼基金會已與Skypro醫療用品公司合作，製作全港首個「防霧透明窗醫用口罩」，旨在幫助本地聽障人士。

商界乃至政府皆可考慮提供更多資助，令本地產透明口罩有出頭天，幫助有需要人士捱過疫情。

▲ 透明口罩市場始終不及一般外科口罩，再加上成本太貴，恐難以令它們更為普及。（資料圖片）