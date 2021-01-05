亞馬遜智能電視 印度率先發售 行政人員版 2021/01/05 分享： 亞馬遜（Amazon）最近正式推出首部自家品牌智能電視，目前暫在印度地區發售。 亞馬遜的AmazonBasics，最近在印度推出兩款智能電視，其中一款為50吋，售價410美元（約3,178港元），另一款 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星藍牙追蹤器 通過台灣認證 今日 三星藍牙追蹤器 通過台灣認證 Google Pixel手機 新增智能充電限制多 2021/01/04 Google Pixel手機 新增智能充電限制多 Galaxy S21系列 或不支援microSD擴充 2021/01/04 Galaxy S21系列 或不支援microSD擴充 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 2020/12/31 vivo兩款X60手機 搭載三星芯片支援5G 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 2020/12/31 英4電訊商傳脫歐後 用戶赴歐盟續免漫遊費 商業 創新科技及應用 科技行業 科技產品 IT技術 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 產品 品牌 印度 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入