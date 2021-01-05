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亞馬遜智能電視 印度率先發售

行政人員版 2021/01/05

分享：

亞馬遜（Amazon）最近正式推出首部自家品牌智能電視，目前暫在印度地區發售。

亞馬遜的AmazonBasics，最近在印度推出兩款智能電視，其中一款為50吋，售價410美元（約3,178港元），另一款

...

欄名 : 科技新知

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