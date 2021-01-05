OK便利店「疫境同行心連心」 派出食物券飯券逾$1100萬 行政人員版 04:00 2021/01/05 分享： 疫情下基層市民嘅生活大受影響，黛安知道OK便利店透過香港公益金多間社福機構，自去年12月下旬，分階段向低收入家庭或基層市民免費派發45萬張食物現金券和10萬張飯券，總值逾$1,100萬。同時，亦會向4間非牟利機構和慈善團體，各捐出$25萬，合共$100萬做指定項目發展，例如為獨居長者等提供視像訓練支援和義工探訪計劃，希望同心抗疫。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 買Panasonic分體空調 $100可享1年2次搭棚服務 今日 買Panasonic分體空調 $100可享1年2次搭棚服務 八卦名利場 - 麥當勞App新會員專享迎新優惠 額外慳多$40 今日 麥當勞App新會員專享迎新優惠 額外慳多$40 八卦名利場 - 信和升級手機應用程式登場 全新會員體驗 2021/01/04 信和升級手機應用程式登場 全新會員體驗 八卦名利場 - 圓方「花開富貴」購物獎賞 消費$2000獎賞$2000 2021/01/04 圓方「花開富貴」購物獎賞 消費$2000獎賞$2000 八卦名利場 - 港鐵窩心短片 推廣「關愛共融 快樂出行」 2020/12/31 港鐵窩心短片 推廣「關愛共融 快樂出行」