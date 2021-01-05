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OK便利店「疫境同行心連心」 派出食物券飯券逾$1100萬

行政人員版 04:00 2021/01/05

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疫情下基層市民嘅生活大受影響，黛安知道OK便利店透過香港公益金多間社福機構，自去年12月下旬，分階段向低收入家庭或基層市民免費派發45萬張食物現金券和10萬張飯券，總值逾$1,100萬。同時，亦會向4間非牟利機構和慈善團體，各捐出$25萬，合共$100萬做指定項目發展，例如為獨居長者等提供視像訓練支援和義工探訪計劃，希望同心抗疫。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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