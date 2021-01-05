外資垂涎內地 港乘勢優化高效融資

A股在新年後迎來開門紅，皆因外資看好內地經濟，熱錢持續湧入。香港與內地經濟息息相關，疊加美國迫令在當地上市的中概股退市，香港須把握機遇，並盡快落實新股改革，縮短交收期，打造成高效融資中心，來提升競爭力。

美滙走弱勢成 資金覓高回報機遇

A股三大指數在今年首個交易日做好，滬指重上3500點，升0.9%，創三年新高，深成指數升2.5%，而創業板升3.8%，滬深兩地成交額高達1.16萬億元人民幣。

盡管A股去年升近14%，投資者仍持續看好後市，皆因內地疫情受控，成為全球唯一率先復甦經濟體，GDP增長估計會由去年2%大幅增至今年9%，成為全球經濟增長火車頭，有助改善投資和消費氛圍。

此外，美國儲局持續放水，短短10個月內印鈔逾3.2萬億美元，令美滙持續走弱，加上中國十年期債息息率比美國國債高2.3厘，海量資金紛紛湧向人民幣債券和A股，既可收高息，亦可搏資產升值。

事實上，資金不但湧向內地，去年底亦開始湧向亞洲股市，令日股和台股在第四季分別錄得18.4%和17.7%升幅。新年伊始，熱錢充斥市場的勢頭不變，資金要重新配置，A股自然繼續成為首選，問題是香港能否從中受惠？

香港與內地經濟密不可分，中資股佔港股總市值73.3%，隨着美國打壓中概股，多隻中概股選擇來港第二上市，以減低風險，而中概股大部分是新經濟股，令港股變得更多元化，有望吸引更多資金流入。

隨着美國着令中資電訊股退市，香港要做好迎接更多中概股回歸的準備，做大做強IPO市場。據畢馬威估計，香港去年集資額按年增24%至3,899億元，其中9隻中概股已佔整體集資額34%，並預計今年新股集資額會高達4,000億元。昨天首個交易日，便有10隻新股同時招股，反映新股上市非常活躍。

精簡新股流程 減資金市場風險

香港因此更須做好IPO改革，尤其解決新股交收周期過長問題，從而提高股市效率。按現行規定，新股定價後，由新股配發結果到股份正式交易，平均需時5個工作日（T+5），在現今瞬息萬變的環境下，冗長結算程序為投資者和發行商帶來風險。港交所為此建議簡化程序，將結算周期縮短至1天（T+1），跟其他證交所看齊，既可提升港股競爭力，亦可避免大量資金被凍結，造成港元流動性緊張，抽高拆息率。

香港是國際金融中心，資金可自由進出，又具備國際市場標準法規、會計和透明度，有利外資在港投資，分享中國經濟發展紅利。香港宜發揮這優勢，並可造好一個安全可控的投資渠道，讓內地放心讓第二上市的港股與未有收入的生物科技股納入港股通投資範圍，並搞好香港期貨產品，讓內地同意將現貨市場延伸至期貨市場，為兩地投資者和外資增加更多投資機遇。

香港若能打造成高效融資中心，有助吸引更多企業來港上市，進一步鞏固及提升國際金融中心地位。

責任編輯：張志堂