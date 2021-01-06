【睇樓優惠】送300元連卡佛禮品卡！EIGHT KWAI FONG Happy Valley出招迎客

跑馬地貴為傳統豪宅地段，為迎客睇樓，該區一新盤發展商出手亦同樣闊綽。

談及的新盤，正是遠中集團持有、位處桂芳街8號的EIGHT KWAI FONG Happy Valley。自十月起，樓盤正式面世發售，現更加推限量節日禮遇予在官網預先登記參觀樓盤的訪客，包括：連卡佛禮品卡（價值港幣三百元）以及貴賓接駁車服務，睇完樓直送客人到港鐵銅鑼灣站或香港站，非常貼心，禮遇期到2021年1月27日為止，先到先得，送完即止，有心人記得早點前去！

▲ 連卡佛禮品卡價值港幣三百元(詳情請參閱活動條款及細則)

更值得一讚的是，遠中集團考慮到近日反覆的疫情，緊守一系列防疫措施之餘，亦考慮到不便外訪的客人，曾主動推出了兩場「網上睇樓團」的直播，由遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證及香港區財務總監李暘暉作代表，親身在鏡頭前仔細解說樓盤特點，帶準買家裡裡外外、全方位視察示範單位，同時，他們亦走進跑馬地的一小時生活圈，讓準買家通過智能手機，安在家中已能透視樓盤的設計與配套，以及小社區的便利與情味，現在在其Facebook官網亦能再看重播。

上述兩個活動，不難看出遠中集團審慎、靈活，以及身體力行地實踐「以人為本」的策略方針，誠意度滿分。

▲ 跑馬地區氛圍寧謐舒閒，生活配套完善，唯獨新盤項目一直短缺。EIGHT KWAI FONG Happy Valley外形時尚，地理位置同時集空間感與私隱度於一身，發展潛力無限，算得上近年同區少數而優質的一手現樓新盤，除了投資者以外，同時是追求優質品味生活人士或yuppies族的最適合選擇。⁵

▲ 樓盤提供共139伙³，面積由258平方呎至428平方呎以供選擇²，每戶單位採用落地大窗，採光十足，更設有特式露台¹，住客能於早上享受和煦陽光，晚上仰望星空夜景。⁴

▲ 地下設有偌大會所、24小時健身室、連後園的宴會廳及空中花園^，住客既能與三五知己共聚，一人享用亦悠然自得，各適其色。⁴ ⁵

預約參觀登記：http://bit.ly/3n3rgMH

Facebook：http://bit.ly/38p14XA

查詢電話: (852) 2818 1388

區域：黃泥涌

街道名稱及門牌號數：桂芳街8號

查詢熱線: (852) 2818 1388

http://www.8kwaifong.com.hk⁺

⁺賣方為施行《一手住宅物業銷售條例》第2部而就本發展項目指定的互聯網網站的網址。

本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方：輝源投資有限公司、Ease Kind Development Limited、寶偉有限公司、貝思有限公司 | 賣方的控權公司 (輝源投資有限公司)︰Pro Treasure Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd. 、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (Ease Kind Development Limited)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (寶偉有限公司)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 賣方的控權公司 (貝思有限公司)︰Pro Treasure Limited、Prosperity Developments Limited、Farzon Bravo Holding (Singapore) Pte. Ltd.、遠中布拉沃有限公司 及 Farzon Able Group (PTC) Ltd. | 發展項目的認可人士：林中偉先生 | 發展項目的認可人士以其專業身份擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：創智建築師有限公司 | 發展項目的承建商︰Build King Construction Limited | 就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所︰梁浩然律師事務所有限法律責任合夥 | 已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構︰不適用 | 已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人︰不適用 | 本廣告所有內容只供參考，絕不構成亦不得詮釋成作出不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。| 賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解發展項目的資料。| 本廣告由賣方或在賣方的同意下發佈。| 詳情請參閱售樓說明書。| 印刷日期：2021年1月6日

註：

#活動條款及細則：

1. 活動期為2020年12月23日至2021年1月27日，時間為每日上午11時至晚上7時。

2. 每位參加者於整個活動期內只限享用禮遇一次。

3. 參加者與同行者若由同一位地產代理轉介或帶領參觀示範單位，均視被為一組；每組僅一位參加者可換領一張禮品卡。

4. 參加者於換領禮品卡後，有責任承擔其遺失、失竊、毀壞或遭濫用的風險，遠中集團/賣方概不負責。

5. 貴賓接駁車服務為單程服務，路線由EIGHT KWAI FONG Happy Valley出發至港鐵銅鑼灣站或香港站；實時活動及路面情況有機會影響接駁車班次，任何修訂將不作另行通知。

6. 活動相關禮品不可轉售、不可兌換現金及不設退換。遠中集團/賣方有權決定任何人士參加活動或獲得禮遇的資格，並有權向相關人士收回或取消用作轉售用途的禮品。

7. 遠中集團/賣方保留對服務或禮品供應商的最終決定權，禮品卡以先到先得形式送出，數量有限，送完即止。

8. 參加者如出現發燒、頭痛、嘔吐、腹瀉、嚴重咳嗽、皮膚敏感或發炎、流鼻水、打噴嚏、手腳出現水泡或紅疹等癥狀，請勿參與活動。若工作人員發現參加者有上列癥狀，工作人員有權拒絕參加者參與活動。

9. 主辦單位、銷售代理及策劃是次活動的相關人員及其直屬家庭成員均不得參加是次活動。主辦單位有權查證及決定所有參加者是否具備獲得參加及/或享有禮遇的資格。

10. 遠中集團/賣方保留對是次活動的最終決定權及所有解釋權，包括但不限於修訂相關條款及細則、隨時暫停或終止活動的權利，而毋須另行通知。

1有關上述裝置、裝修物料及設備只供參考，並非交樓標準，亦非適用於發展項目的所有單位。準買家如欲了解發展項目之裝置、裝修物料及設備詳情，請參閱售樓說明書或向相關之銷售人員查詢。

2實用面積是按《一手住宅物業銷售條例》第 8 條計算得出的。以平方呎列出的面積由以平方米列出的面積以1平方米=10.764 平方呎換算，並以四捨五入至整數。詳情請參閱售樓說明書。

3 EIGHT KWAI FONG Happy Valley整棟共有156個單位，根據一份在2015年9月7日於土地註冊處註冊編號為15100500770017的分劃契約的第二列表第二部分所列出的17個單位並非為賣方所擁有。

4以上相片於2020年8月14日拍攝，並經電腦修飾處理，僅供參考。除特別註明外，安裝或置於本單位之裝置、裝修物料、設備、傢俱、照明裝置及裝飾物品將不會連同本單位一併出售，並只示意個別設計師對本單位的設計理念，只供參考之用，並不構成亦不應詮釋為任何明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證。有關裝置、裝修物料及設備之資料，詳情請參閱售樓說明書。

5此為庫存相片，並非展示發展項目的任何部分或實質景觀，僅供參考。