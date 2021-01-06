就上海而言，不少公司單位已經收到叫員工接種疫苗的通知，有些還要交人頭。根據今次疫情上海的醫務界KOL張文宏醫生透露（他因常有金句且說話又不帶官腔，常談人話又幽默，已變成上海的疫情代言人一樣），他自己已經接種，而且一步步向公眾講解程序。

首先是登入一個叫「健康雲」的手機系統登記，在電子知情同意書上簽名。到接種現場，還要手簽一遍同意書。第三步是將第一步生成的barcode錄入接種點的信息平台，確保是本人接種，而且有紀錄查到。當然，健康雲也是個滿載你個人信息資料的系統，特別是確保清楚你個人的行程。基本上是打兩針，相隔大概兩星期，通過公司接種免費。

他還透露，上海的許多一綫人員，包括醫護、消防、海關，甚至處理進口物流的工人員工，以及需出境人士，都已經打了針。以他推斷，如果全國有一半人口接種疫苗，那麼估計，到今年年中大約六、七月就會出現拐點，而到今年年底，世界該可恢復互通。

今次內地推的滅活疫苗，據資料顯示，疾病保護率是近八成（比阿聯酋開發的86%略低），基本上超過一般內地流感疫苗的保護率（大約五成左右），意思是新研發的這疫苗，效果不比其他疫苗差，叫人大可放心。所以，現階段策略，是盡量提高疫苗接種覆蓋率，即想法子推全民接種。

上班族朋友的反應較極端，內地朋友都希望打得快，外企或港人圈子，則較有保留。有些外資公司，還私底下建議，可提供輝瑞生產的疫苗給員工，不過就要自付費用，可能高達千元。

金句醫生最後不離本色，提及估計農曆年影響時，說人民會過祥和中國年，「病毒過的是王小二的年」。