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公關101

副刊版 2021/01/06

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世界愈來愈奇怪，認真你未必輸，但一定會癲，在這日日新鮮日日金的世代，要百毒不侵，不妨抽離一點察看一些千奇百怪。有些人和事，用專業公關標準去認真看，要不嚇死、要不激死，但換個角度去看，其實也可以是笑死和（戥當事人）尷尬死的，是上佳的反面教材，也頗具娛樂效果。看過這些反面教材才知要重溫一下最基本的公關原則。

一、工作份內事是應該的，不要把做份內事大鑼大鼓鋪相當宣傳或呃like，因為那是你𢭃那份人工根本應該做的，把份內事當公關事，是突兀矯情肉麻當有趣。

二、公關顧名思義是面向公眾，即是當中有你的支持或愛戴者，也有反面的，別只顧圍爐取暖；上乘公關能把敵人變成同盟，反之，毫無公關智慧者，能把本應跟你站同一陣綫的同盟，都想快快脆同你割蓆。

三、企得在鏡頭前，別擺出一副怨婦或怨男酸相，絕不能從面部表情或語氣中散發自覺好委屈、深深不忿或你哋全部人都唔識貨的嘴臉。皆因對得鏡頭，就代表背後的品牌、機構或地方，不僅影響個人榮辱，而是背後的單位，若因個人的心理缺陷擺出一副充滿怨氣的酸相，那就是說明你的心理質素孭不起這個位置。

四、Third Party Endorsement（第三方認證）好緊要，但這第三方不能是自己友，自己友幫自己講說話，又或搵自己友訪問番自己，那不是第三方認證，而是係人都睇得出的偽公關show，極其量只製造了自我陶醉或自欺欺人的效果，對真正局面毫無幫助。

五、有些說話，不是自己說的，例如，話自己好勁、話自己深受客戶／市民／老細支持，又或聲稱自己好強大。如此自說自話令看的人都（戥佢）尷尬的話，還有甚麼公關可言？真正的公關，是不用自己說出口，卻能令人家有感而發。

以上皆最基本的公關101，但其實毋須特別上公關課程也應曉得，因這也是最基本的做人101。若連此基本功亦未曉，咁真係枉讀書矣。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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