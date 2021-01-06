標題為中醫養生格言，其意指水要流動，才不至於腐敗；木柵活動，才能免於蟲蛀衰敗。達致健康，一切既始動，亦終於動，但亦講求中庸之道。

動的概念容易聯想起關節活動。關節結構為骨之間的連接處，並分為可活動及不可活動關節，前者特點其外有關節囊保護，以提供潤滑及營養支持；不活動關節處無明顯動作，例如頭蓋骨縫處。人體每一個可活動關節有其正常生理活動方向及範圍，但假若動作超出這規範，則容易致傷受損，例如頸椎可作前後屈伸，兩側側擺及旋轉動作，但若作頸部打圈旋轉，則會傷及鈎椎關節，後遺症會增加頸椎間盤突出機會。

除關節外，肌腱筋膜及皮膚攣縮亦會影響身體活動幅度，情況就如衫尾被勾着，牽一髮而動全身，身體所有活動頓時有不同程度受限。筆者有兩位朋友，曾不約而同因腿部燙傷，致嚴重的皮膚結痂，疤痕牽拉影響腿部活動，繼而引起腰背活動失衡及痛症。

保持關節健康，便要經常作全幅度動作，否則活動範圍每每縮窄。臨床常遇寒背肩緊者，其不良姿勢原因與文書伏案工種，或經帶俯首使用手機有關，缺少頸胸肩後伸動作，久而久之椎間及肩變得僵硬寒背。建議平常多靠牆作挺胸收頸運動，動作幅度要達致後頸有牽拉感為宜，這有助大腦重拾挺直體感，還原身體姿勢。

此外，平常要多作負重運動，例如下肢作步行甚至跳動動作，上肢作舉重運動，讓骨承受壓力刺激，有助強健骨質。

再者，要作靜態及動態的平衡運動。人們不免受舊患影響，常出現肌力不平衡問題，身體自然靠側坐立。讀者有否留意到當翹腳坐或久站，我們容易將身體重心靠向一側，這導致一側肌肉變得緊硬。建議平常多作對鏡站立運動，感覺站直後雙腳是否平均受力。動態平衡運動方面，可作太極的弓字步動作，左右腳分別作向前及向後提步，感覺腳下體重虛實變化。

俗語常說人老機器壞，但其實只要身體這機器用之得宜，常勤用，不過用，狀態也能如幾十年的汽車一樣，自信地奔馳路面。