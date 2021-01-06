海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara

疫情下，大家不能出國旅遊，留在港的都想尋找一點異國風情，來自曼谷的人氣餐廳Lady Nara，供應多款充滿泰式風味的歐陸菜，賣相精緻，

加上環境優雅，氣氛舒適，泰國迷必定感到十分滿足。

Lady Nara

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