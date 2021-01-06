海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 副刊版 2021/01/06 分享： 疫情下，大家不能出國旅遊，留在港的都想尋找一點異國風情，來自曼谷的人氣餐廳Lady Nara，供應多款充滿泰式風味的歐陸菜，賣相精緻， 加上環境優雅，氣氛舒適，泰國迷必定感到十分滿足。 Lady Nara ... 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 黃埔全新養生湯麵專門店 2021/01/04 黃埔全新養生湯麵專門店 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 2020/12/16 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 2020/11/30 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 2020/11/25 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 2020/11/23 牛繁進駐荃灣推出抵食燒肉套餐 人均$315可吃9款牛肉菜式 飲食資訊 餐廳情報 餐廳 商場 尖沙咀 菜式 泰國 魚 甜品 海鮮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入