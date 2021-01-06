精神遺產多 路易14世關乎分娩姿勢？

新冠肺炎疫情下，有報道指加拿大更多準媽媽選擇聘請助產士在家裏生孩子，避免到醫院，部分地方數據顯示在家分娩多了一倍。助產士組織提醒同工到家中協助分娩時，注意避免自己及孕婦染疫。

分娩不是簡單事，不只是躺在床上就搞掂，有時需要不同姿勢、設備輔助，在醫院當然較理想。今天最普遍的仰躺在床生BB姿勢，有其發展歷史，有人聲稱源自法王路易14。

英文有一個字vanity，13世紀已出現，解作虛榮，字典說也有「愚蠢的自豪」之意；此字同時解作組合式梳妝枱，甚至帶有盥洗盆那一種。扮靚後自豪，感覺虛榮，又的確扯得埋一齊講。美國有一本專報道明星、時尚著名雜誌《Vanity Fair》，有人譯為《名利場》，有人譯《浮華世界》，販賣的就是虛榮吧。2004年一齣叫《Vanity Fair》的電影，講述幾百年前兩位歐洲女子勢利、虛榮的故事。那個年代歐洲的氛圍、宮廷feel、貴族dress code，很大程度源自路易14。

法國盛產香水 源於路易14不沖涼？

我昨天說到，路易14父王路易13，掀起歐洲戴假髮潮流。路易14這位「太陽王」（le Roi Soleil）就更厲害，留下精神遺產更多。他自戀成性又注重外表細節，對衣履、藝術、香氛等的追求，讓法國成為世界華麗極緻的代名詞。

大家也許聽過一種說法，法國今天盛產香水，源於路易14不沖涼，要用香水除臭，社會不愛洗澡風氣帶動了香水產業。不單止他，當時的人都很少沖涼。據說原因之一乃水源缺乏，就算國王大把水，但卻怕瘟疫，民間傳說洗澡讓毛孔張開，增加病菌感染機會，再者就與宗教有關，說洗身軀對上帝不敬云云。路易14一生沖了多少次涼，歷史有不同流傳，有說兩次，一次登基，一次駕崩；有說3次，亦有人說10隻手指數盡；也不必考究了，總之和各位習慣不同。正如我昨天說，17世紀歐洲洗澡是禁忌，所以有頭蝨，要戴假髮遮醜，遮遮下變成時尚、身份象徵，香水道理一樣。

除了香水，大家都聽過因有路易14才有今天法國時尚，較少人知的是他和女性仰卧在床生BB姿勢的關係。外國有個流傳，指路易14生性風流搞大不少人肚子，他有一個癖好，喜歡看着自己骨肉出生，所以他要求生BB的女子以仰躺分開雙腿姿勢生產，這樣他就能夠看清楚BB出來整個過程，其他如蹲下的姿勢，會遮擋他視綫。流傳開來，就變成今天大多數孕婦的這種分娩姿勢，源自路易14下令全國採用。

為看清過程 要求女子仰卧分娩

這種說法的確吸睛有趣，不過多做一些翻查功夫，會有更廣闊視野。1987年，美國一份衞生界刊物American Journal of Public Health刊登作者丹德斯（Lauren Dundes）一篇文章，談及兩種生產姿勢起源。一是仰卧分開雙腿（dorsal），另一種是仰臥並抬高分開腿（lihotomy），文中提到路易14的癖好。英國小報《太陽報》在2018年拿舊文來造文章，焦點放在國王癖好變成今天女人分娩動作。

路易14也許真的有癖好，但帶領提倡這個生產姿勢的另有其人，生於路易14同一年代，法國醫生莫理士（François Mauriceau）。17世紀初以前，女性一般跪下或蹲下生產，甚至站着，而且不是由醫生接生而是助產士（midwives），還有一種職業加入競爭，叫barber-physicians，又幫人理髮又替人生仔，質素良莠不齊。

莫理士在1668年寫了一本書，英文可譯作《The Diseases of Women With Child and in Child-Bed》，提倡孕婦仰躺或仰臥，但頭及胸墊高少少，這樣呼吸更暢順，更有力量忍痛，分娩較舒服，對接生的人亦較方便。輾轉下來，17世紀分娩方式改變，變成醫生為躺着的孕婦接生。其實丹德斯的文章亦已指出，沒有證據顯示路易14下令要這樣生BB，但有可能在莫理士提倡下，路易14作為國王也採納，起了帶頭效果。

今天，美國孕婦分娩一般採用仰卧方式，亦有醫學文獻指仰臥並非最好，比較合理的做法，是讓孕婦自己選擇最舒服姿勢，不論仰卧、側卧、坐着、蹲着等等，甚或一邊分娩，醫生一邊因應情況和孕婦溝通轉換姿勢，世界衞生組織亦贊同這種論調。

香港普遍用臥床方式分娩，瑪麗醫院大約7年前開始協助產婦以半臥、趴及側身3種姿勢分娩，兩年間選用非傳統姿勢的孕婦，倍增至佔整體14%，不少孕婦選用非傳統姿勢發力，再轉用傳統姿勢生出小孩。不少準媽媽因為胎位不正加劇臨盆痛楚，躺臥姿勢會對脊骨構成負荷，若嬰兒胎位不正，頭部壓着孕婦尾龍骨，準媽媽腰背會痛。這時協助她改為趴着，即類似狗仔式，生產過程會更暢順。

一直未生得出的孕婦則可以選擇蹲下，或抓着輔助欄桿站立，地心吸力有助嬰兒出來。都是一句，只要產婦方便發力、感到舒服，嬰兒又能夠承受，甚麼姿勢都可以是好姿勢。

出世了，投了怎樣的胎各安天命，路易14就像他打造的凡爾賽宮鏡廳一樣耀眼，在位長達72年，不少精神遺產成就了今天的法國，讓世人神往。但當身處當年瘟疫肆虐的年代，你可能不會覺得好受，尤其社會底層民眾，又或會覺得這位國王耽於逸樂。然而，有了疾病就會發展出醫藥，社會繼續進步，然後才有然後，有了今天的我們，仰望凡爾賽宮的奢華富麗，幻想昔日風華絕代的巴黎。同樣，無論媽媽用甚麼姿勢生下，我們的下一代也將因今次新冠疫情有所得益，對我們感激，只要我們今天齊心面對，化疫為機。