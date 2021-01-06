「盲盒」擊中人性盲點 如何自保？

泡泡瑪特在港上市後，遭官媒批評助長賭博心理，導致股價大跌。玩具乃至電玩行業近年充斥盲盒機制，慫恿消費者花錢碰運氣，令人不能自拔。外地相繼立法監管，保障消費者權益。

求心儀款式 瘋狂購買難自拔

內地近年新興抽「盲盒」，即買下一個玩具盒後看看抽到哪款玩具，泡泡瑪特在此熱潮中崛起，在港上市後股價較上市價升約一倍。然而，新華社發文對其進行批評，導致股價一度下跌9.9%。

該文章表示，盲盒帶來的上癮及賭博心理引起畸形消費，形容「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」，認為當局應加強規管其營業模式。一個盲盒售價約49至70元人民幣，過去一年內有約20萬消費者為此花費逾2萬元。

商家鼓勵消費者儲齊整套，加上每個盲盒不算太貴，導致消費者瘋狂購買，只為抽中心儀款式的玩具。

據澳洲塔斯曼尼亞大學學者Louise Grimmer與Martin Grimmer指，美國在2017至2018年間，玩具銷量跌2%，但盲盒市場同期間大增60%。

他們解釋，這與人類心理中的「間歇性增強機制」（intermittent reinforcement）有關，由於消費者不能知道盲盒中有甚麼，但有機會抽中自己想要的玩具，因此在打開的一瞬間會獲得喜悅感，從而不可自拔。

盲盒機制是利用人性弱點牟利，連電子遊戲也採用。不少電子遊戲內的抽蛋機制（loot box）便屬於異曲同工，玩家往往需要不斷消費才能增加抽中心儀道具或「皮膚」（skin，即改變玩家角色外觀的工具），研究顯示，此機制一年內可為電子遊戲業界帶來300億美元收益。

家長留意誘導 實體虛擬遊戲

比利時博彩業委員會去年已禁止當地發售的電子遊戲出現抽蛋機制，旨在避免兒童接觸賭博。實體盲盒較少受到規管，但美國早在1951年已針對同樣具賭博性質的夾公仔機（claw crane）當作賭博工具監管，後來雖然在業界壓力下放寬規管，但各州仍規定店家不得操縱機器，對消費者「出千」、及要求此類機器不可有貴價獎品。

盲盒機制在本港同樣以實體及虛擬形式出現，據明光社表示，本港的夾公仔機、扭蛋機及網魚遊戲機，同樣有賭博性質，手機遊戲更不乏付費抽角色等機制，惟本港目前多靠商家自律，法例未能跟上社會步伐。有見及此，家長更應留意孩子喜愛接觸的活動是否有賭博成分，善加誘導。

▲ 內地近年新興抽「盲盒」，即買下一個玩具盒後看看抽到哪款玩具，泡泡瑪特在此熱潮中崛起。（中通社資料圖片）