百物互聯 大數據IoT構建智慧城市

根據《維基百科》定義，智慧城市（Smart City）是指利用各種資訊科技或創新意念，整合城市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化城市管理和服務，以及改善市民的生活質素。

不同國家對建設智慧城市懷着不同的出發點。有美國研究報道指出，在2045年全世界65%至70%人口將會在城市居住；亦有專家預測，隨着城市人口的增長，全球超過1,000萬人口的超級大都市將會從2016年的28個，增加至2030年的41個，大量人口向城市流動的趨勢在所難免。中央政府於2017年4月1日在河北省成立雄安新區，定位為北京非首都功能疏解集中承載地，目的是為了紓緩北京人口過於擁擠而產生的諸多「大城市病」，例如交通擠迫、空氣污染等問題；同樣地，韓國政府於10多年前開始在距離首爾40公里興建「松島」，目的亦是為了疏解首爾及其他大城市日益澎漲的人囗問題。

不論是智慧化現有的大都市，或是興建新的智慧城市，兩者面對的都是城市基礎建設因人口增加而構成的問題，交通、食物、水源、能源、環境，衞生、安全等與市民衣食住行息息相關的公共系統，都會承受極大負荷。所以，未來的智慧城市將充分利用信息和通訊技術（ICT），通過大數據及自動化，提高城市的效率和可持續性，應用範圍廣泛，主要涵蓋「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」（詳見《香港智慧城市藍圖2.0》）。

物聯網協同效應 提升城市效率

物聯網（Internet of Things，IoT）是智慧城市的「使能技術」（Enabling Technology）。簡單而言，它是一個由不同物體組成的信息網絡，而每一件物體都裝設有自己的小型電腦（稱「遙感器」），並具備獨立的編號。透過物聯網，這些物體除了可以由中央控制，也可以互聯互動，透過協同效應提升城市的整體策劃及運作效率。根據信息科技研究公司高德納（Gartner）估計，全球互聯的物體（遙感器）於2025年將多達750億件，以當年之預測世界人口82億人作基數，每個人周圍將平均環繞着約9個遙感器，使人與物的蹤迹在物聯網下無所遁形。隨着智慧城市的興起，物聯網充滿商機，網上統計平台statista.com推測，在2025年全球物聯網市場將會高達1.6兆美元。

智慧城市內遙感器設備甚多，包括了移動設備、可穿戴設備、家用電器、醫療設備、工業探測器、監控攝像頭、汽車等，它們所收集的數據，給市民的工作及生活帶來一場新的信息革命。官、產、學、研各界可以利用這些信息，加深了解普羅大眾的生活模式，進行分析及優化，以制定新政策及提供新的貼身服務。與此同時，物聯網設備可以把目前許多需要人力的工作（例如監視、管理、維修等）自動化。

針無兩頭利 恐增私隱憂慮

不過「針無兩頭利」，雖然物聯網提高經濟效率、公共安全及個人生活，但同時也會加重社會對於網絡安全和個人私隱的擔憂。恐怖分子、犯罪集團及敵對勢力可以利用物聯網作為新的攻擊手段，例如黑客可利用物聯網控制車輛導致意外、智能電廠遭黑客入侵可導致全區停電等；再者，物聯網中所包含的大量數據，也會成為政府實施針對人民監控的誘惑，從而進一步引發私隱和安全之間的對抗，香港「智慧燈柱」計劃所引發的爭論便是一個好例子。

物聯網收集大量數據後，政府會利用大數據（Big Data）技術進行分析，從中洞悉社會狀況，因此大數據是智慧城市建設的另一「使能科技」。美國市場研究公司國際數據資訊（International Data Corporation，IDC）預測，全球總數據量高達175 ZB（皆位元組，即10²¹元組），這龐大的數據量將會創造無限商機，而智慧城市是其中的重要市場。據statista.com預測，全球大數據市場總值於2025年將會達至900億美元。

城市數據中隱藏了各種關於消費習慣、公共健康、全球氣候變化，以及其他經濟、社會、政治等多方面的信息。這些數據對城市優化可大派用場，例如在「智慧出行」中，利用車輛實時流量信息，分析並制定疏導交通的方案；在「智慧醫療」中，利用閉路電視信息，分析在醫院出入人士有否戴口罩及保持社交距離等。

大數據分析 尋優化城市最佳方案

未來，政府處理超大量動態數據的需求將會愈來愈迫切，大數據技術能夠從這些散亂的數據中，識別並提取出與智慧城市有關聯的信息，進行深度分析，尋找優化城市運作的最佳方案。可是，雖然大數據已成為全球資訊科技界的熱點，但現時每年只有不到10%的數據會被運用，除大大浪費了數據的應用潛質外，也會有意無意地造成「以偏概全」的結果。

隨着社交網絡的普及化，而且大量數據持續被公開，例如香港政府推出的「資料一綫通」公開數據平台，利用大數據分析作業的人士愈來愈普遍。不過，要注意的是，商用及民用大數據分析難免會產生不同的社會問題，例如有些用戶會利用公開數據分析出來的結果，迫使政府或其他機構對其政策負責，引發政府加緊限制數據開放性，導致政府與市民之間在數據權責上的衝突；另外，商界濫用數據推行未經用戶同意的個性化營銷、政府罔顧市民個人數據的擁有權進行非法監視、大數據盜竊等，這類事件在社會出現已不足為奇。

最後，智慧城市建設是中央政府未來的發展範疇之一，香港政府亦不甘後人，於去年12月10日推出《香港智慧城市藍圖2.0》，可見智慧城市將會創造不少本地創業及就業機會，工商業界不妨考慮，聚焦於物聯網及大數據這兩項關鍵技術的發展。同時，政府必須制定適當的治理政策，防止上述社會問題的產生，否則將弄巧反拙。

▲ 透過物聯網，物體可以互聯互動，透過協同效應提升城市的整體策劃及運作效率。（中新社資料圖片）