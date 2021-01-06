港府應擴大追蹤遏疫 爭取減辣過新春

疫情持續，限聚措施要延長多兩周，港府稱不排除在疫情反彈時限制家庭聚會。春節臨近，為免過年加辣掃興，市民除嚴守社交距離，當局亦要趁這幾星期調動更多賦閒在家的公務員，加大力度做好接觸追蹤和檢測，盡快切斷傳播鏈，務求在春節前適度減辣，讓大家過好年。

港追蹤不到位 應包括多層接觸者

食衞局局長陳肇始強調，確診數字雖回落，但回落速度緩慢，每天仍有近40宗新增和多宗源頭不明個案，當局會密切監察聖誕新年長假後疫情會否出現反彈，再評估是否需要再收緊社交距離措施，有需要時會探討限制家庭聚會。

當局憂慮長假後疫情反彈，並非杞人憂天。去年父親節後爆疫，皆因聚會聚餐增加播毒風險，之前出現的打邊爐感染群組、冬至群組是最佳例子，而聖誕期間街上人頭湧湧，都令當局憂心忡忡。

限聚措施已提升至最嚴厲水平，但確診數字仍在中位徘徊，一旦反彈，可能迫使當局考慮倣效英國嚴禁非同住的家庭聚會。其實，新加坡早在去年4月已實施家居限聚令，隨着疫情緩和，跨家庭聚會人數才慢慢放寬至8人。惟各地難以複製新加坡經驗，一來當地人較守法，而且當地實施強制下載防疫追蹤App；二來在執行上有難度，除非有人舉報，否則警方難以知道何處有人違規。

為免在春節前加辣，港府需加大控疫力度，除守好機場關口嚴防輸入外，更要擴大追蹤和檢測範圍。政府專家顧問袁國勇早前指出，港府最大問題是接觸追蹤做得不夠快、不夠效率，只着眼追蹤與確診者有密切的接觸者，至於與密切接觸者有緊密接觸人士卻掉以輕心，以致漏網之魚繼續在社區播毒。

訓練閒置公僕 找出接觸者檢測

港府應參考內地和越南做法，因兩地都是一併追蹤與密切接觸者有密切接觸人士，務求做到滴水不漏。越南醫療設備落後香港，但累計確診僅1,504人，遠遠低於本港9,049人，關鍵是接觸追蹤做得細緻到位。確診者要向衞生當局提供過去14天與甚麼人接觸的名單，當局除追蹤名單人士，甚至追蹤到第二、第三重接觸鏈，令多達幾百名曾與確診者有接觸人士迅速接受檢測和隔離。

特首林鄭月娥表明，已調動紀律部隊追蹤密切接觸者，但這並不夠，因追蹤需要很多人手，而當前很多公務員如康文署職員基本上賦閒在家，當局更應盡可能調動更多人手參與，由專家訓練如何更科學和更專業地追蹤，問卷訂得仔細，並教導一些查問技巧，有助追蹤更多密切接觸者。

當局還要調動更多公務員參與檢測和檢疫的前綫和物流支援工作，務求紓緩前綫人手不足問題，令到抗疫工作可全天候運作，做到應檢盡檢，爭取24小時內有檢測結果，讓市民感到便利安心，更會配合檢測工作。

港府若果能將追蹤檢測做得精準到位，再加上市民自律，盡量避免跨家庭聚會，就算聚會也全程戴口罩，做足防疫措施。即使短時間無法達致清零，起碼有望在春節前將確診數字降至單位數字，適當放寬限聚措施，讓部分企業復業，大家能愉快過新春。

責任編輯：劉婉雯