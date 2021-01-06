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荷里活廣場Peppa Pig新春派對 玩舞龍碰碰車迎牛年

行政人員版 04:00 2021/01/06

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下個月就係農曆新年喇，公關姊妹同黛安報料，話荷里活廣場將舉行新春大派對，由今個月中旬至下個月28日，Peppa Pig及一眾朋友將會開party，仲會暢玩連串新春活動。商場設有4個打卡位，其中「龍騰獻瑞」舞龍劇場，Daddy Pig就會帶住Peppa同好友Suzy Sheep喺台上表演舞龍。場內亦設有3.5米高嘅巨型桃花樹，黛安已約好閨密喺桃花樹下游走，希望可以增強姻緣同人緣，戀人仲可以喺樹下打卡，甜蜜放閃㖭。

黛安知道，商場為咗迎合新春氣氛，場內嘅Peppa Pig兒童碰碰車樂園將換上賀年桃花源形象，顧客憑消費或VIC會員積分仲可換領入場券，畀小朋友坐上迷你碰碰車自由穿梭，開開心心咁迎接新一年。

荷里活廣場仲準備咗3款Peppa Pig精品，包括揮春套裝、收納箱及暖水壺，客人憑即日電子消費指定金額單據或VIC會員指定積分均可換領，數量有限，換完即止㗎。另外商場今年特別推出「金牛滿屋」利市封，設計配上可愛福牛，象徵牛年人人家肥屋潤，大家記得到時去同Peppa Pig拜年喇！

本文轉載自《晴報

商場內準備了3.5米高嘅巨型桃花樹，等大家可以嚟打卡。

商場推出「金牛滿屋」利市封套裝，象徵牛年財源滾滾來。

顧客憑即日電子消費單據滿$1,200或VIC會員積分有130分，就可以換領Peppa Pig暖水壺。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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