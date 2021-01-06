UNIQLO的創辦人柳井正在一個訪問中談到，由於許多因素讓日常休閒服變得愈來愈普及，加上疫情推動在家工作的趨勢，他預計「西裝的時代已經結束，日常穿着的時代則已開始」，因為人們會選擇既適合作為工作服、又適合在家穿着的服飾。

我認為即使沒有在家工作這個因素，過去30年上班服也趨向休閒化，這在我身處的廣告行業就更為明顯。

我在上世紀80年代末期進入廣告行，當時除了創意部門之外，無論男女都穿得比較隆重。男士都是西裝領呔，而女士也多穿着套裝，當時的客戶服務部同事，便有「西裝友」的別稱，因為他們總是西裝筆挺。

但隨着矽谷文化和科技公司的興起，他們輕便的衣着文化也影響了各行各業。廣告作為創意行業，也開始效法科技公司，穿得比較隨意。

首先男士們開始放棄領呔，後來甚至未必穿恤衫，只穿T恤，現在可能連西裝外套也未必會穿，就連「西裝部」也看不到「西裝友」；女士們的衣着也更多樣化和個性化。這些年來，我自己也愈着愈隨便，愈穿愈便宜。我認為花得愈少心思於衣着上，便可以花更多時間於工作上，帶來的改變也愈大。

而且穿得輕便，工作的時候也比較舒服，感覺上也沒有那麼侷促和壓迫，更適合講求創意創新的商業環境。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》