建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌

擁有過百年歷史的主教山出土羅馬式的建築遺迹，引來全城關注。香港OOA東西建築創辦人Kenrick及Magic，製作了3D動畫模擬配水庫有水影反射、照明後的狀態，並放上YouTube讓公眾虛擬參觀，也令

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