建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 副刊版 2021/01/07 分享： 擁有過百年歷史的主教山出土羅馬式的建築遺迹，引來全城關注。香港OOA東西建築創辦人Kenrick及Magic，製作了3D動畫模擬配水庫有水影反射、照明後的狀態，並放上YouTube讓公眾虛擬參觀，也令 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 2021/01/05 《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 2020/12/29 EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 2020/12/22 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 網民嚴選 東京十大最失望景點 2020/12/19 網民嚴選 東京十大最失望景點 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 2020/12/15 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入