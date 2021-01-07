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建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌

副刊版 2021/01/07

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擁有過百年歷史的主教山出土羅馬式的建築遺迹，引來全城關注。香港OOA東西建築創辦人Kenrick及Magic，製作了3D動畫模擬配水庫有水影反射、照明後的狀態，並放上YouTube讓公眾虛擬參觀，也令

...

欄名 : 旅事通

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