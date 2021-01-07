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出爾反爾

副刊版 2021/01/07

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「我可以出院嗎？」病人焦慮地問。

「當然不能，病情嚴重，非留院觀察不可。」年輕駐院醫生毫不猶疑地回答。惟病人不服氣，另外再找主診醫生，他審視一番後說：「病情固然嚴重，但也不是不可能出院，只要小心在意留在家裏觀察，也未嘗不可。」病人歡天喜地安排回家，惟護士長得悉情況後感到不安，便召來一部門主任醫師，他花上不過五分鐘便決定：「萬萬不能出院，這舉動太危險。」

若有醫院如此運作，其專業水平可能備受猜疑。

那麼，上述情況倘換上是一宗案件的保釋事件上，司法機構的專業水平又會否被猜疑呢？對不大懂法律程序的平民百姓必定感到狐疑，是不同法官的意見分歧，還是系統上出了亂子？

專業有兩大支柱，其一是專業知識（Professional Knowledge），即是一般平民不易理解的資訊，其二是專業判斷（Professional Judgment），即是按知識和經驗而作出的理性決定。前者在香港有一定保護，因要通過專業考慮才能得到專業資格，但後者卻沒有保證，專業判斷理應是純客觀的，但卻未能完全防止主觀因素滲入，其中包括個人思想理念、宗教甚至政治取向，故此，必要有制衡機制去減少主觀因素，看醫生有第二意見（Second Opinion），上法庭便要有上訴庭終審法院。

一宗保釋案件看來出爾反爾，但實際上是見證機制有效運作。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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