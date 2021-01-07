元旦日，年輕導演陳恩碩捎來新作品——歌曲《2020》MV，他包辦作曲、填詞、監製、導演，並邀得鄭丹瑞、歐陽偉豪（Ben Sir）、黃夏蕙和一眾音樂劇表演者，以輕鬆搞笑方式、將過去一年香港人的日常呈現出來，歌詞精闢到肉：「文娛到康樂全部摺晒」、「點諗過世界變得咁快」、「晚市靜過鬼」、「每兩分鐘搓一次手皮都起皺」、「夜晚咳兩聲我又會驚，諗下喺咪有friend似係有病」……完全將我們過去的抗疫疲勞，繪形繪聲地演唱出來。很喜歡他在歌曲尾段溫馨提示了我們一個希望：「世界會好番！」只要我們「繼續抗戰終於有日會望見盡頭」，因為「個疫情靠堅守嚟爭鬥」。對的，我們要有這個信念：世界會好番！香港會好番！

我把《2020》MV看了好幾次，笑聲之外還有感動，因為這一年，所有藝術表演都被迫停頓，聽陳恩碩講，有舞台表演者這段時間為求謀生，去了送外賣、派傳單，甚至轉了行，在這表演行業進入寒冬之際，恩碩那份想替香港人打打氣的心志從沒動搖過，十分難得，亦可見此子心量強大、韌力十足。這首歌的曲詞，是恩碩在一個失眠夜用了兩小時創作的，然後再用一星期去拍攝和製作，他堅持用音樂劇元素構思，非常有意思，未看過的，可到他近期開設的網上頻道「E片實驗室」欣賞。

在歌曲末段，提醒我們「世界會好番」的信念，我問恩碩：「你覺得世界點樣會好番？」彼此有了很深入的交流。我們每個人當然都想世界會好番，但個世界點樣會好番呢？這是一個值得每一個人去思考的問題。我們的世界現已五癆七傷兼元氣大傷，裏裏外外都已傷痕纍纍，貪嗔癡多過真善美，仇恨紛亂多過同理安寧，我們的世界，確實病了，而且病得不輕。疫情始終有日會過，但疫情完結其實不代表世界就好番。若真的想世界好番，我們人類自己首先身心靈要識好番。