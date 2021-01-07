  • 17°C
香港時間 : 2021107日 (四) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世界會好番

副刊版 2021/01/07

分享：

元旦日，年輕導演陳恩碩捎來新作品——歌曲《2020》MV，他包辦作曲、填詞、監製、導演，並邀得鄭丹瑞、歐陽偉豪（Ben Sir）、黃夏蕙和一眾音樂劇表演者，以輕鬆搞笑方式、將過去一年香港人的日常呈現出來，歌詞精闢到肉：「文娛到康樂全部摺晒」、「點諗過世界變得咁快」、「晚市靜過鬼」、「每兩分鐘搓一次手皮都起皺」、「夜晚咳兩聲我又會驚，諗下喺咪有friend似係有病」……完全將我們過去的抗疫疲勞，繪形繪聲地演唱出來。很喜歡他在歌曲尾段溫馨提示了我們一個希望：「世界會好番！」只要我們「繼續抗戰終於有日會望見盡頭」，因為「個疫情靠堅守嚟爭鬥」。對的，我們要有這個信念：世界會好番！香港會好番！

我把《2020》MV看了好幾次，笑聲之外還有感動，因為這一年，所有藝術表演都被迫停頓，聽陳恩碩講，有舞台表演者這段時間為求謀生，去了送外賣、派傳單，甚至轉了行，在這表演行業進入寒冬之際，恩碩那份想替香港人打打氣的心志從沒動搖過，十分難得，亦可見此子心量強大、韌力十足。這首歌的曲詞，是恩碩在一個失眠夜用了兩小時創作的，然後再用一星期去拍攝和製作，他堅持用音樂劇元素構思，非常有意思，未看過的，可到他近期開設的網上頻道「E片實驗室」欣賞。

在歌曲末段，提醒我們「世界會好番」的信念，我問恩碩：「你覺得世界點樣會好番？」彼此有了很深入的交流。我們每個人當然都想世界會好番，但個世界點樣會好番呢？這是一個值得每一個人去思考的問題。我們的世界現已五癆七傷兼元氣大傷，裏裏外外都已傷痕纍纍，貪嗔癡多過真善美，仇恨紛亂多過同理安寧，我們的世界，確實病了，而且病得不輕。疫情始終有日會過，但疫情完結其實不代表世界就好番。若真的想世界好番，我們人類自己首先身心靈要識好番。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

公關101
2021/01/06
公關101
贏場逆境波
2020/12/31
贏場逆境波
教人移民教呢啲？﹗
2020/12/30
教人移民教呢啲？﹗
早離早着
2020/12/25
早離早着
莎翁的串嘴
2020/12/24
莎翁的串嘴
歌曲 MV 疫情 鄭丹瑞 Ben Sir 黃夏蕙 音樂 導演 表演 監製

上一篇文章

愈搽愈痕癢，點解？

下一篇文章

「光榮」的孤立
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？