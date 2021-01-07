疫情加速數碼化 企業迎商業變局

世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）於2020年12月中旬發表《全球競爭力報告特別版》（Global Competitiveness Report Special Edition 2020：How Countries are Performing on the Road to Recovery）。報告沒有列出國家間的競爭力等級排名，而是集中論及經濟體在新冠肺炎疫情下，如何強化經濟韌性，為復甦做準備。其中，數碼化程度高的經濟體，較能夠支持僱員遠程工作，經濟運作的鏈條可以保持不斷。很顯然，今次疫情對生產和就業市場的打擊，破壞力巨大，企業包括管理高層和員工，都對科技，尤其數碼化技術在生產、管理、市場銷售以至工作場地空間上的助力和功能，相信都有新的體會。

世界經濟論壇《報告》建議，在復甦階段，各國應該升級公用事業和其他基礎設施，並縮小國家內部和國家之間對公司和家庭的數碼鴻溝（報告頁5），突顯數碼化在今後生產、管理以至就業技能更新上的重要性。

參考IBM商業價值研究院（IBM Institute for Business Value）最近發表的《新冠肺炎與商業的未來：行政管理頓悟所揭示疫情後的機會》（COVID-19 and the future of business：Executive epiphanies reveal post-pandemic opportunities）報告，由研究院團隊滙集了20個國家及地區、22個產業的3,800多位企業高層主管的見解撰成。報告指出，受新冠疫情影響，雖然管理層面對多個業務數碼轉型計劃，但仍然打算優先發展員工技能和靈活性等內部營運能力，因為這些是企業取得快速發展的關鍵領域。

疫情「倒迫」企業 加快數碼轉型

在數碼化方面，近60%受訪機構表示，因疫情衝擊，已加快數碼轉型的步伐，過去企業進行數碼轉型所遇到的阻障，包括技術不成熟和員工對變革的抗拒，基本得到紓解。可以說，今次疫情從外部「倒迫」企業加快推進數碼化轉型，也部分紓解了員工的抗拒程度。據報告顯示，66%受訪機構表示已順利完成以前曾受阻的數碼轉型計劃。

很顯然，無論是僱主、高管或員工，如今都面對一個「新常態」局面，僱主或高管在組織生產和管理上，以及僱員在勞動技能和就業崗位的競爭上，都面臨一個嶄新的生態。事實上，經歷新冠疫情持續一年的衝擊，公司高管面對着產品或服務需求波動、支援員工遠端辦公，以及降低成本的要求壓力。

業務「衝上雲端」 自動化提速

據報告分析，在面對瞬息多變的環境，大多數企業的組織策略正發生永久性轉變，94%受訪高管計劃在2022年前，參與基於平台的商業模式，大部分受訪者表示將加強生態系統和合作夥伴系統的建設，以結連方式增強公司營運力量的韌性。

調查顯示，受訪者計劃未來兩年內，將雲端技術的優先順序提高20%。此外，受訪高管也計劃在未來兩年內，將更多業務功能遷移到雲端，其中客戶互動和市場行銷，是最多受訪者提到「衝上雲端」的領域。另一方面，新冠疫情使一些企業營運的關鍵工作流程中斷，因而利用AI、自動化和網路安全等技術，提升工作流程智能化回應的速度和穩定性。受訪高管正逐步提高這些技術的優先順序，在未來兩年裏，AI技術的優先順序將提高20%，60%的受訪高管表示，已加速流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）；同時，不少高管計劃，把所有業務領域逐步提高自動化技術的應用範圍。

增員工培訓 企業持續成長關鍵

可以看到，企業高管不斷增加雲端運算、人工智慧、自動化等技術領域的投資，以應對需要快速應變的新商業環境，工作技能無可避免出現快速的轉變和更新。因此，企業加強員工的技術培訓，是確保企業持續成長的關鍵。過去外間衡量企業可持續發展的績效，多着重環境保護因素，然而在新生態下，企業內部可持續發展的關鍵，顯然在於人才的獲得和培訓。很顯然，今次持續一年的新冠疫情，加快自動化、數碼化和創新等發展趨勢。

此外，疫情衝擊對不同行業的破壞力有所差異，出現經濟學家所說的「K形」消費環境，即有些行業繁榮地發展，另一些則只能苟延殘喘，如網上的消費科技平台營業收入不減反增，那些「面對面」交易的消費和服務便出現嚴重虧損，甚至倒閉。

報告調查結果顯示，企業對平台業務模型和合作夥伴網絡的依賴程度更高，其中70%高管計劃在其行業內部開展重要的合作活動，而57%高管則有在外部進行合作計劃，希望透過此舉，使應變外部變化的能力更具彈性，避免「封閉性」的個體經營系統易受「致命一擊」的危害。

事實上，在今次疫情持續打擊經濟的情況下，全球不少大企業倒閉。據麥肯錫2016年一項研究發現，標準普爾500強上市公司的平均壽命（average life-span），在1958年為61年，到當時下降至不到18年，變得愈來愈短，經營受到的衝擊大。很顯然，公司巨大規模無可避免地導致更大的管治複雜性，從而導致更大的脆弱性。與此同時，隨着科技日新日異，對產品和服務的創新要求也愈高，今次疫情令大企業受到巨大和持續的經營壓力，因而企業高層要及時對經營業務進行檢討，是生存應變所必需。

今次新冠肺炎疫情對經濟和企業的衝擊，的確加快了自動化、數碼化和創新等發展趨勢；也基於支持自動化、數碼化和創新的技術進步日新月異，使企業的內外經營環境都較過去更具可變性，企業營運的應變和創新能力更形重要。

至於這種新的經營生態會不會令企業的壽命周期進一步縮短，目前言之尚早，仍然有待觀察。

疫情風險 催生更多變革需要

記得去年5月中旬，世界經濟論壇發布《新冠病毒風險展望：初步分析及其影響（COVID-19 Risks Outlook：A Preliminary Mapping and its Implications），提出警惕多項風險，包括1、全球經濟持續衰退；2、（大、小企業）破產及行業合併浪潮，3、工作模式改變帶來網絡攻擊和數據欺詐風險；4、某些國家的行業或部門正常重啟和恢復失敗；5、全球供應鏈長期中斷；6、跨境商品與人員進一步受限；7、新冠肺炎疫情再次爆發和出現新的傳染病；8、新興市場或發展中經濟體經濟崩潰；9、主要經濟體的財政狀況惡化；10、全球通脹急劇上升等。這些風險因素迄今看來依然存在。

對個別企業來說，因應形勢調整經營、管理和發展策略，是疫中、疫後企業生命周期能夠持續的關鍵。

總而言之，在瞬息萬變的嶄新經營生態、員工遠程工作場所新環境，企業必須引入新的經營和管理心態，進行數碼化技術與革新，迎疫後的商業變局與機遇。

照目前發展情況看，在變化快速的營商環境下，除了生產模式有所變化外，僱傭關係亦會出現變化。在遠程工作和企業開拓更多內外部合作的發展策略下，原來的企業內部人力資源或部分人力資源，將愈來愈有可能成為公司的「合作夥伴」，而不是全職的「員工」，企業在人力管理和資源配置上，亦要有新的管理思維，未來形勢對僱傭雙方的發展和影響，值得注視。

▲ 今次新冠疫情從外部「倒迫」企業，加快推進數碼化轉型。（中新社資料圖片）