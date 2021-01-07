群體免疫疑問多 疫苗成效待分曉

說起新冠疫苗，相信大家留意很多關於疫苗最新發展的報道，全世界很多地方開始為人民接種不同品牌的疫苗，尤其在美國及英國，已有數百萬計人士接種；而在內地、印度等地，也陸續為國民接種疫苗，香港政府也會最早在2月為本港居民自願接種。

根據最近新英倫醫學期刊的一篇回顧文章，英國現時已有6間生產商研發的疫苗獲得緊急使用准許，或在後期藥物測試當中，除了大家熟悉的輝瑞（Pfizer）及阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗已開始接種，其他如Moderna、楊森製藥（Janssen）、諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）以及葛蘭素史克（GSK）也分別在第三期以及第二期的臨床測試當中，如最後測試結果滿意，亦會推出市場，相信整體疫苗的數量不會缺乏，足夠供各國購買。一些大國甚至和藥廠合作，在當地工廠生產，例如印度已和牛津大學的疫苗商合作在本地生產，供給印度數以億計的國民注射。

大部分新冠疫苗均需要注射兩劑，相隔3到4星期不等，但採用的疫苗載體方式則不盡相同。其中楊森製藥與阿斯利康均採用腺狀病毒載體，Moderna則與輝瑞相似，採用mRNA為媒介；至於諾瓦瓦克斯醫藥和葛蘭素史克則採用蛋白質為載體。根據現時數據，由輝瑞出產的疫苗雖然大部分人接種後安全，但亦偶有不良反應的報告，包括面癱、皮疹、呼吸急促或舌頭腫脹等，其中引發敏感性休克的嚴重併發症，亦較一般疫苗高達10倍，各地也有接種疫苗後死亡的個案，瑞士一名病重的90歲院友接種後死亡，過往亦有兩名臨床試驗人員在接種輝瑞疫苗後死亡，以色列最近亦有4名國民接種輝瑞疫苗後死亡。

輝瑞疫苗過敏 或與PEG有關

初步研究發現，相信過敏反應與作為疫苗外層穩定劑的polyethyleneglycol（PEG）有密切關係，現時較少疫苗採用PEG為穩定劑，待更多數據確定其關係後，藥廠有必要改善疫苗結構，以減少過敏反應；至於阿斯利康的疫苗，亦有參與接種者出現橫貫性脊髓炎等不良反應，相信當不同疫苗進入市場，更多未知的副作用和反應會相繼出現。

再者，由於進行臨床測試的時間較短，而測試對象大部分是白種成人，疫苗使用在其他族群、年齡層、孕婦等會否有不同的副作用反應，仍是未知之數。現時已有不同疫苗面世，以循證醫學方式制定的接種系統及接種安全評估，也是相當重要：既然疫苗不能提供百分百的保護，究竟甚麼時候需要考慮再接種？當疫苗供應不足時，可否採用不同生產商的疫苗，完成第一及第二次接種？當有病人在接種疫苗後有異常反應，又是否可考慮接種其他生產商的疫苗？接種不同疫苗之間有沒有安全指引？根據是次新冠肺炎的經驗，我們能否在將來的接種計劃裏，為病人度身訂造最有效的疫苗品種？

併發症全球呈報機制 助疫苗發展

另外，怎樣記錄大規模接種後出現的各種問題和併發症，也是每個國家及地區必須考慮的事情。一個完善的全球性呈報機制，對新冠疫苗的發展有莫大功效。現時本港的「安心出行」程式亦考慮為病人記錄接種疫苗的情況，除個人數據外，程式亦應為可能出現的不良反應作詳細紀錄，以供藥廠日後跟進及配合疫苗發展，造福社會。

現時大部分人認為，接種疫苗是解決新冠肺炎疫情的良方，但怎樣在社會達致群體免疫，很多專家仍未有共識。究竟曾經感染的患者與接種疫苗後的健康人士，在產生抗體的程度及時間長度會否不同？在各國大規模接種疫苗後，有需要定期為高風險人士進行抗體測試嗎？擁有新冠抗體，是否就不再發病，或減低其傳播性？究竟群體中要多少百分比的人士出現抗體，才不再受疫情威脅，可以放寬邊境限制？這些問題通通沒有答案，要待疫情繼續發展才可分曉。

（文章只代表個人立場）

▲ 大部分人認為，接種疫苗是解決新冠疫情的良方，但怎樣在社會達致群體免疫，很多專家仍未有共識。（新華社資料圖片）