加入本地遊元素 助旅業疫下站穩

行政長官在施政報告中提出要躍動港島南，再配合海洋公園的新發展。躍動港島南不是不好，但港島南是否可以承受大量的旅客前往？交通配套又如何？一個更核心的題目是，如何更有系統地發展本地旅遊。

經過這次新冠肺炎疫情，以及2003年沙士的經驗，政府及旅遊業界實在要想想，如何更長遠地推廣本地旅遊的發展。我以staycation為例，其實本地也有度假酒店，但對比起澳門，選擇不多，而香港酒店的入住率及房價一向相當高，業界與零售業一樣，未必有動機去惠及本地旅客，疫情下的staycation是在沒有外來客源下的出路。

當局將來在批出酒店用地時，可以更有策略地加入一些條款，如在假期時要把若干房間租給本港居民度假。對於大多數香港人來說，自己家的房間通常不及酒店房間般寬敞，而酒店的康體設施如泳池、健身室、早餐等都是賣點。當然，有一些本地居民把酒店房間當作party room的行為，令人反感。

批酒店用地 可加本地度假條款

酒店方面，有些地區可以有更好的發揮，以筆者辦公室旁的中大教學酒店沙田凱悅酒店為例，房價便宜、地方寬敞，有提供單車給客人在旁邊的單車徑使用，有氣力的可以騎單車到大埔、大尾督、甚至是元朗。沙田另一間於石門的新酒店Alva，雖然不是在單車徑旁，但也可以和一些本地的旅遊元素合作。每逢周六、日及公眾假期，馬料水碼頭皆車水馬龍，有船前往塔門、東坪洲、鴨洲、吉澳，這些都是本地旅遊的寶藏。

酒店可以加強和船公司合作，如推廣住房和遊覽的組合，旅客可以早一晚入住，明天吃過早餐後退房，只拿輕便的行李到馬料水碼頭前往東坪洲、鴨洲等名勝，回程時再回酒店拿回行李；另一個方案是在星期六早上先到酒店放下行李，再到馬料水碼頭前往東坪洲等地，回程時再登記入住，洗個澡後吃晚飯，再休息至明天。當然亦可提供3日2夜的組合，讓星期五入住的旅客盡興而歸。

香港就是缺少了這些在郊外的酒店。香港郊外的酒店，如大澳、愉景灣、銀礦灣，不是規模太小，便是未有更好地發揮本地旅遊的元素。它們的網頁有介紹附近景點，但如有本地旅行團安排前往景點，加上導遊及交通，可方便一些不熟悉附近環境的旅客。

市道低迷 本地遊成救命草

因應疫情，旅發局聯同本地旅行社推出一系列的本地遊，期望業界不只是在疫情，而是在正常的時間也有這些本地的特色旅遊。在好景時，這些本地團可能毫不起眼，但在市道低迷時，這些本地團卻是救命草，即如投資組合內的債券，回報不高，但最少有「利息」，帶來一些現金流。

由酒店批地、營運以至旅行社，如果一早也有點本地元素，相信在這次世紀疫情中可以更早站穩。大家不妨找找，西貢或附近只有4間酒店，而且3間不是在西貢的中心地帶，在西貢較中心點的，是在白沙灣的Hotel Pier，比較接近度假形式，而又具規模的，可能只有沙田凱悅酒店。西貢較中心點可以有一間具規模的酒店，而一些在郊外邊陲的酒店，除了餐飲、婚宴、會議外，可以和本地的旅遊元素有更好的融合。有了本地元素，進可攻，退可守，面面俱圓，可減少災難發生時帶來的震盪。

▲ 行政長官在施政報告中提出要躍動港島南，再配合海洋公園的新發展。（資料圖片）