參考以國接種經驗 勿效英美荒謬做法

世界各國開始接種疫苗，但除了以色列外，各地的接種率卻大多差強人意。疫苗下月運抵本港，港府應積極參考以色列成功經驗，並汲取其他國家的教訓，從而提高接種率。

英美疫苗不足 混合接種打半劑

疫苗將於下月抵港，港府明天將與醫學界開會商討接種安排細節，包括制定預約注射系統、優先接種群組次序。據悉，當局將優先為醫護、安老院和殘疾院舍院友及職員接種，並考慮到一些從事跨境貨運及客運的人員，也可能被安排在相對較前次序。

截至周一為止，全球共有1,456萬人接種疫苗，而在芸芸多國中，英國是首個公開為民眾接種，可是迄今接種率僅1.39%，遠遠低於以色列（15.8%）、阿聯酋（8.4%）、巴林（3.8%）和美國（1.46%）。

以色列在短短兩星期有15.8%人接種，其成功之道是高價搶購疫苗，並全天候24小時為900萬民眾接種，在全國設立150個接種地點，至於偏遠地區更派出流動接種車，務求便民，大大提高接種率。

此外，以色列採用數碼醫療服務系統，所有成年人士必須在4個醫療保險組織中登記，有助政府與這些組織進行高效協調，包括分發疫苗，追蹤優先接種群組的進度，提升民眾接種進度。當局還刪除一些對疫苗不實的資訊，以免誤導民眾。

反觀英美接種率低，一來不時傳出有民眾打了疫苗後出現不良反應，令到本來對疫苗觀望的人更忐忑不安；二來疫苗產能跟不上，在沒有足夠疫苗下，英國竟然要求將接種第二劑疫苗時間由原本21天推遲到3個月，甚或混合接種不同疫苗，美國甚至提出打半劑，令更多人可接種。

港接種起步遲 有時間做好部署

香港人口比以色列少150萬，面積更小，以色列能提高人口接種比例，香港亦應借鑑一些做法，例如考慮在全港增設更多接種點，除了社區接種中心、公院、私人醫院和診所外，若學校繼續停課，是否可徵用校舍，並加派流動接種車到各區。

當局同時要做好智方便系統，盡快增添電子針卡功能，以便市民下載使用。港府亦可考慮與商戶合作，若市民展示電子針卡，消費打折，透過提供誘因來鼓勵市民積極接種。

最重要是做好疫苗宣傳，製作一些懶人包宣傳，詳列各款疫苗的有效率和各種副作用，以廣告宣傳，並製作單張在街上派發或郵寄到每一戶，增加市民對疫苗的正確認知，釋除市民疑慮。一旦發現網上有不實的疫苗言論，當局更要馬上澄清。

香港接種疫苗起步遲，但勝在有時間部署和有足夠經驗可參考，別國做得好的地方值得仿效，但英美那種為應付混亂局面、缺乏科學理據支持的混合不同疫苗接種、打半劑的荒謬方法則千萬不要學。

責任編輯：黃鑠安