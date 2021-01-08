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Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢

副刊版 2021/01/08

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當大眾都湧去大棠看楓葉，但原來在K11 MUSEA商場，也有一棵「楓樹」，不過，最重要是這個由著名威士忌品牌Macallan，特意為新發表的The Red Collection打造的空間，豪花過百萬，

...

欄名 : Lux Living

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