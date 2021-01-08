Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 副刊版 2021/01/08 分享： 當大眾都湧去大棠看楓葉，但原來在K11 MUSEA商場，也有一棵「楓樹」，不過，最重要是這個由著名威士忌品牌Macallan，特意為新發表的The Red Collection打造的空間，豪花過百萬， ... 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 Tudor勇闖深海回顧歷史 2020/11/20 Tudor勇闖深海回顧歷史 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 2020/10/09 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 2020/02/14 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 2020/02/07 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 米芝蓮3星壽司Araki攻港 殿堂級$4,000廚師發辦 2019/12/27 米芝蓮3星壽司Araki攻港 殿堂級$4,000廚師發辦 威士忌 品牌 蘇格蘭 K11 MUSEA 飲食資訊 商場 尖沙咀 倫敦 酒吧 拍賣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入