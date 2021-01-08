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愛得有多深

副刊版 2021/01/08

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如何去形容愛？

老套點，愛是海枯石爛；宗教點，愛是恒久忍耐又有恩慈；詩意點，愛是「憶君心似西江水，日夜東流無歇時」《江陵愁望寄子安》。但若要醫學點，又如何形容？

四十多歲的王太患肺癌不足一年，本來標靶藥成績極佳，惟人算不如天算，這個惡病魔跑進腦膜--一處藥物不輕易進入的地方，更可惡是影響到T10脊髓神經中樞，壓破後，下身便失去功能，雙腳無力不能自行走動，這點也可以輪椅代步，更痛苦是影響副交感神經系統（Parasympathetic Nervous System），因而膀肛失去功能需要尿喉，大便也不能正常行事，很多時大便積聚肛門又乾又硬極為痛苦。

王先生愛妻心切，堅持把妻子留家照料。

醫生問：「大便問題如何解決？」

王先生自然地回答：「當然是我親自幫忙解決，怕別人會弄痛她。」

醫生有點愕然，問：「你親自做Digital Disimpaction（即是用手指從肛門清除大便）？」醫生年輕時也當過這苦差，通常要同時穿上兩個口罩、三對手套，才能面對這艱巨工作，醫護偶一為之也覺苦，王先生卻三兩天便要幫太太清理。

醫生問：「你不覺辛苦嗎？」

王先生答：「不辛苦，大便只是小事，只要她能開心在家便已足夠！」

醫學點，大便有多深，愛得有多深。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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