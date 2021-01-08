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電動單車好處多 合法化更須嚴監管

評論版 2021/01/08

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新冠肺炎疫情期間，電動單車成為代步之選，各國更鼓勵民眾以此類代步工具出行。此類工具在本港尚未合法化，港府近來有意鼓勵綠色出行，惟未來還需注意監管，保障使用者及路人安全。

疫下代步更健康 歐洲銷量飈

英國政府在疫下鼓勵民眾步行或踩單車代替使用公共交通，減低感染風險，當地最新的對抗肥胖政策，更包含讓醫生處方踩單車幫助肥胖人士改善健康。但是，並非所有人的身體狀況允許他們長時間踩單車、或住在山路崎嶇之地。對這些人而言，電動單車成為不二之選。

據英國布里斯托大學表示，電動單車銷量在歐洲大增，在2018年已佔德國單車市場約23.5%、更佔荷蘭單車市場逾半，估計疫情將推動歐洲電動單車銷量在未來5年內翻倍上升。台灣傳統單車在前年出口量及出口值皆下滑，但電動單車出口量則達64.79萬台，按年增126%，出口值則更高達8.63億美元，按年增129%。

電動單車雖主要靠摩打，但仍需靠人力發動，從而帶來運動效果，布里斯托大學一項研究發現，患有乙型糖尿病人士持續使用電動單車20周、每周平均踩21公里，對心臟健康的功效更甚步行。此外，電動單車亦較汽車環保。

設限速戴頭盔 嚴懲危險駕駛

然而，此類代步工具在本港仍難以合法使用。在本地行車道、單車徑或行人路上使用電動單車，可被控多項罪名，包括「駕駛未有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」等。

警方上月在新界及大嶼山多區展開行動，拘捕33名男女，並扣查多輛電動滑板車及電動單車。

電動單車等代步工具不符《道路交通條例》下對「汽車」的標準，因此未獲發牌上路，但港府過去曾表示，有意研究合法化的可行性。運輸署上月在科學園白石角海濱長廊單車徑連日展開測試，並設多項要求，包括時速不超過25公里、需戴頭盔、及配有顯示車速的儀器等，以獲取更多實際運作的經驗和數據，冀在未來可助推動修例。

鄰近的新加坡早年已將電動代步工具合法化，其經驗值得參考，例如要求電動單車在黑暗地方亮起前面白燈、只准在馬路和單車徑行駛、購買第三方保險等都有嚴格要求，對危險駕駛等更設高額罰款及監禁。

本港早年因對電動單車及類似代步工具缺乏監管，釀出不少意外，政府若推動綠色出行，須進行修例，對電動單車加強監管，才能讓此類代步工具發揮其最大優點。

政府須修例對電動單車加強監管，才能讓此類代步工具發揮其最大優點。（中新社資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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