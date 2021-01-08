從主教山配水庫 看古羅馬水泥厲害

有超過百年歷史的深水埗主教山配水庫遭清拆，酷似古羅馬建築結構曝光，引起關注要求保存。除了受工程破壞部分，其餘建築經過百多年仍看似穩固，據說建造所用材料包括混凝土、紅磚，及可能來自於本港的花崗岩。

現代城市發展，離不開水泥和混凝土的貢獻。房屋愈來愈高，建築速度愈來愈快，城市規模愈來愈大。現代水泥（cement）是主要由石灰石和黏土等製成，目前最常用水泥品種，是矽酸鹽水泥，又叫波特蘭水泥（Portland cement），因固定後像英國南部波特蘭島的石頭。石屎或混凝土（concrete），就是水泥加水混合砂、石，粘在一起的材料。

古羅馬混凝土 或比現代水泥穩固

然而，比起現代水泥，古羅馬建築用的混凝土材料，結構持續幾千年仍然穩固，分分鐘比現代混凝土強，相當厲害。例如古羅馬人建造的擋海水牆在數千年間，能不斷經受海浪衝擊，公元1世紀的羅馬作家老普林尼（Gaius Plinius Secundus）曾這樣描述這種結構：「它變成了一塊石頭，海浪也無法將它摧毀，並且每天都更強大。」問題是，這些材料是如何變成像岩石似的？

2017年，一個國際研究小組在《American Mineralogist》《美國礦物學家》月刊發表報告，揭示有關古羅馬建築如此「長壽」的秘密。研究負責人，鹽湖城猶他大學地質學家杰克遜（Marie Jackson）說，與現代水泥不同，古羅馬混凝土使用了火山灰和石灰混合物，將岩石碎塊結合在一起。混凝土和海水之間出現化學反應，形成一種較罕見物質，從而強化這種材料。

現代水泥在幾十年內就會降解，尤其在惡劣海洋環境之中，但古羅馬混凝土遇到海水，反而變得更堅固。

研究人員在意大利波佐利港，古羅馬時代遺留下來的建築中，採集的樣本送到加州的國家實驗室，利用X射綫同步加速器，發現古羅馬混凝土經過海水浸泡，出現不同尋常化學成分矽酸鹽礦物，叫做鈣十字沸石。這種礦物在火山岩中很常見，當海水沖刷水泥使其變得更加具鹼性後，鈣十字沸石裏，又形成一種叫鋁雪花鈣石的晶體。這種晶體乃長片狀，令建築材料受壓時能夠彎曲而不是粉碎，於是用這種火山灰水泥起的建築，因為多了這種晶體後，連成了更牢固的整體，更不容易倒塌。

好像越聽越複雜，簡單而言科學家說，這種只有在一些火山才會出現的鈣十字沸石，遇海水產生的鋁雪花鈣石，可以是未來建築材料，及混凝土配方，再造出新型混凝土。事實上，美國有人正在嘗試這樣做，研發性能更好的水泥以及混凝土。

水泥的使用最早可以追溯到古羅馬時期，到18世紀末，英國人帕克（James Parker）借鑒古羅馬人做法，發明了沒有加入火山灰，只用泥灰製的水泥，與古羅馬時代的火山灰及石灰混合物相似，因此被命名為羅馬水泥。此後在不斷實踐及反覆實驗中，工程師和工匠不斷改進水泥配方，水泥性能愈來愈好，種類愈來愈多。1824年，英國人約瑟夫·阿斯譜丁（Joseph Aspdin）發明由石灰石和黏土混合燒出來的水泥，取得了專利權。10多年後，他兒子改良後再推出，就是現代的「波特蘭水泥」。

全球年耗40億噸水泥 中國約佔6成

現代水泥只有大約180年歷史，當水泥在西方大行其道時，中國還在使用木頭和磚建築，石頭用於路、橋等公用建築，雖然質量和美觀OK，但不是造價昂貴，就是防水防火能力差。當中國第一家水泥廠出現在河北唐山開平煤礦附近時，大家都覺得很奇怪，這種比土還要細，軟綿綿的東西，能用來建築房子？如今，中國已是世界上最大水泥生產國，消費亦是，現在全世界每年水泥用量40億噸，中國多達23億噸，約佔全世界60%。中國擁有9萬億噸可燒水泥的石灰石，又是產煤大國，所以中國本身建築大多是以水泥起的。據報道，過去15年間，中國水泥企業技術裝備，已成為世界數一數二先進的。人人用到水泥，但聽見水泥就不感興趣，或者反感，因為覺得水泥廠環境很差。隨着技術進步，近年內地水泥廠都陸續成了無煙工廠，也有一些智能化新工廠幾乎是無人的，這些進步大家也許不知道。

沒有水泥幾乎無法建設大城市，也無法建水電站、高鐵、機場等。全球大小城市都是鋼筋石屎森林。水泥改變了地球面貌，人類則改變歷史進程，唯一可記錄歷史、保護文物的亦是人類。雖然有人指出，主教山配水庫與古羅馬沒有直接關係，只是18至19世紀歐洲建築有時會有「羅馬圓拱」（Roman Arch），只要大家弄清楚，稱為「羅馬蓄水池」也無傷大雅。

不論如何，還望主教山配水庫，在大家共同推動下，得以保存並考究。畢竟，歷史古迹能帶來反思。古羅馬人不單為後世帶來選舉，還有文字、建築……甚至水泥，而這些都一直在發展，選舉方式愈來愈多，納入字典的文字愈來愈豐富。主教山建築的其一啟示是，水泥不是個落後材料，可以是未來的先進材料。