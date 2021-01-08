內地葡萄酒商機盛 港商分羹佔優

中國內地是全球其中一個增長最快的葡萄酒及烈酒市場，有機構預測，中國將於2023年成為全球第二大葡萄酒消費國。內地消費者願意花費更多購買進口葡萄酒，也普遍認為進口葡萄酒具有質量優勢，他們未來可能會採取「少而精」的買酒策略：飲酒頻率減少，但會購買更高級數的酒類飲品。香港是亞太區葡萄酒貿易樞紐，本地酒商可憑藉優勢，捕捉這龐大的商機，搶攻內地市場。

香港貿發局於去年5月以網上問卷方式訪問了1,440名居於廣州、上海、北京、成都、哈爾濱、長沙、南京及西安的中產消費者，發現飲用葡萄酒已經成為不少內地消費者日常生活的一部分，逾4成受訪者每周至少飲用一次葡萄酒，當中以紅酒為主，其次是白酒及香檳/氣泡酒。

內地消費者在家中自用及外出與親友聚會的進口葡萄酒全年平均消費為1,407元（人民幣，下同），而用於商務活動及送禮的平均消費為3,284元。他們購買及飲用葡萄酒主要是認為葡萄酒有益健康（54%）、能夠體現品味生活（39%）及紓緩壓力（37%）。

進口葡萄酒 被認為品質較佳

國產葡萄酒在中國內地葡萄酒市場中佔據半壁江山。2019年全國葡萄酒產量為4.52億升，主要產地包括甘肅、新疆、寧夏、山東，同期葡萄酒進口量為5.94億升。

內地消費者購買葡萄酒時，最重視其口感（42%），其次為品牌（32%）、產地（31%）及葡萄品種（30%）。雖然國產及進口葡萄酒都會購買，但他們認為進口葡萄酒在口感（如酒的甜度、酸度、單寧含量等）、原料品質、產地環境及工藝方面較有優勢，品質較有保證。

此外，隨着品酒經驗增多，消費者的個人喜好，尤其是葡萄酒是否能配合飲食習慣，已經成為他們選擇進口葡萄酒的最主要考慮因素。在舊世界產區，他們偏好法國佳釀（39%），其次為西班牙（12%）及意大利（10%）的美酒；而在新世界產區，中國內地（32%）醇酒成為首選，澳洲（19%）及智利（10%）的出產亦受歡迎。

綫上綫下推銷 迎合消費習慣

受訪內地消費者通常經大型綜合電商平台（33%）、酒類專賣店（25%）及大型超市（25%）購買進口葡萄酒，而最有興趣購買的酒類配件是酒架（20%）、醒酒器（18%）、酒塞（15%）、酒杯（12%）及開瓶器（12%），顯示消費者對不同酒類配件的購買意慾正在增加。

港商可在綫上綫下同步推廣和銷售各式美酒，以迎合消費者從多種途徑入貨的習慣，同時亦可部署向消費者推廣各種酒類配件。

另一方面，雞尾酒文化在內地崛起，帶動烈酒市場，每年人均消費高達3,059元。受訪內地消費者過去一年曾購買或飲用多款烈酒，包括雞尾酒（35%）、伏特加（34%）、威士忌（33%）、白蘭地（27%）、冧酒（14%）和利口酒（13%）。另外，27%受訪者表示未來一年有意購買進口果酒、清酒、燒酒等其他進口酒類。

酒商可以考慮加大力度於酒吧等場合推廣烈酒文化，以提升消費者對烈酒的認識及消費意慾，並可考慮提供不同價格的烈酒，以迎合各式消費者的需要。

港免葡萄酒稅 成亞太貿易樞紐

自2008年葡萄酒免稅起，香港成為亞太區葡萄酒貿易樞紐，不單葡萄酒相關服務齊全，香港葡萄酒貿易商更能享受內地海關進口便利措施。在中國內地葡萄酒及烈酒市場快速發展的背景下，香港有機會獲得更大的商機。

酒商若希望向中國內地消費者推銷進口葡萄酒，須思考企業現時提供的商品種類是否能滿足消費者日益增長的個性化需求。具體而言，酒商可以考慮參考當地消費者的飲食喜好，推出數種能配合當地飲食文化的葡萄酒供顧客選擇；也可以考慮代理一些現時知名度較低，但質量上乘的葡萄酒品牌。這樣能滿足顧客喜好之餘，也可以保持顧客的新鮮感。

▲ 有機構預測，中國將於2023年成為全球第二大葡萄酒消費國。（新華社資料圖片）