經濟手段介入 保育發展兩全有法

香港寸金尺土，總是引起「保育」還是「發展」之間的爭議，尤其當歷史建築落在地價昂貴的鬧市之中，發展利益令保育成本更大時，我們總是眼巴巴看着歷史建築一幢接一幢被清拆重建。

在現行的制度下，除非是政府物業或法定古蹟，否則即使獲評為一級歷史建築，古諮會也沒權力強制業主保留任何建築物。然而，香港達7成建築物都由私人擁有，要保住有價值的建築物，全數用公帑購入幾乎是不可能，所掀起的社會爭議亦非常大；但若要良心業主純粹出於感情和回憶，而放棄拆卸重建的賺錢機會，更是不切實際。

我們需要多一些介入的板斧，才有機會扭轉私人歷史建築總難以留下的困境。

不少國際大城市與香港面對同樣問題，有些經驗或可借鏡，例如地積比例轉移。紐約市早在1968年，通過了《地標保存法》，限制私人開發一些被評為有歷史意義的建築物或街道，而為彌補業主損失，法例容許把物業的發展權，轉移至另一個地方，紐約市商業區就有10多個歷史城區因此得以保留，中央車站就是一例；近至台北，迪化街亦是透過地積比轉移，成功保留當地的歷史建築群。

地積比轉移應成政策 解棘手問題

其實香港早在15年前，已嘗試以這方法解決私人建築的保育問題。2005年，市建局把灣仔和昌大押建築群收購後，透過地積比轉移，在比鄰以招標形式，讓發展商興建約19萬平方呎住宅的綜合發展；2007年，景賢里擬改建，後來政府把它列為暫定古蹟，以換地方式保住這座如今已逾80年歷史的大宅。

可惜，地積比轉移要解決的技術問題不少，同時需要不同政府部門協調，規劃署和城規會需適量放寬高度限制等，亦牽涉整個區域的城市規劃，需時教育社區接納，令地積比轉移至今仍未能成為政策，和昌大押和景賢里都只是零星成功例子，多年來，清拆再發展的私人歷史建築還是比留下來的多得多，山頂的何東花園、灣仔的同德押舊唐樓都遭遇同樣命運。

如果要求私人業主保育舊建築是經濟問題，就不能排除要以經濟的介入方法，甚至可讓地積比轉移成為解鎖不少棘手問題的契機，包括丁權、農地及保育濕地緩衝帶等。

借鑑倫敦 拓住宅兼顧濕地保育

新一份施政報告就提到，「更充足的新增土地，將令我們更有條件保留郊野公園、承傳天然和文化遺產」。但參考外國不少案例，在憑空造地以外，仍有很多方法可以顧全保育及發展，例如與其讓不少濕地緩衝區內的魚塘荒廢，其實可有少許「鬆綁」空間，轉移及增加若干發展地積比率，要求發展商妥善管理及回復緩衝帶內的濕地生態作為補償，以經濟介入方法達致發展與生態保育並存。

英國倫敦有多個結合住宅物業發展和濕地保育的成功案例，以倫敦濕地中心（London Wetland Centre）為例，「英國野禽和濕地基金會」以合作夥伴形式，將4個位於泰晤士河畔的水庫，改為集教育和保育於一身的倫敦濕地中心，為獲得資金改建及保育，擁有水庫的機構將水庫部分土地賣給發展商興建住宅，發展商則承擔改建成本，以及向基金會捐款作為保育基金，營運濕地中心。本港近年都有類似做法，例如有發展商在錦田住宅項目旁邊一幅5公頃農地，試行香港首個私人管理濕地，成功修復荒廢農地成半自然鹹淡水濕地，發展與保育共存。

不論要保育的是環境還是歷史，和經濟發展都不應是二元對立的概念。解決問題需要的不單是嶄新思維，亦應有更廣泛的社會參與，訂立更穩妥及透明的基礎，讓公眾重獲信心。

▲ 與其讓不少濕地緩衝區內的魚塘荒廢，其實可有少許「鬆綁」空間，以經濟介入方法達致發展與生態保育並存。（資料圖片）