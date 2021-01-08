特朗普搞爛攤子 拜登救急要續放水

美國國會確認拜登當選，卻遇到總統特朗普支持者暴力挑戰，衝突已造成4人死亡。盡管候任總統拜登及民主黨已確定可全面掌控府會，但特朗普仍在退任前十多天內，繼續搞亂，並將遺下一大堆爛攤子，千頭萬緒，料拜登上台之初會專注內政，尤其是控疫和繼續放水救經濟，市場估計美元繼續走弱，資金流入亞洲，投資者宜緊盯資金流向，順勢投資新興產業。

拜登料派錢紓困 加大財政力度

特朗普為了翻盤，不惜打官司，並號召支持者周三包圍國會大樓，挑戰確認選舉結果。當一向聽命於特朗普的副總統彭斯，亦拒絕推翻選舉結果，特朗普支持者衝入國會搗亂，迫使會議中斷，特工開槍，並動員國民警衞軍平亂，事件中已造成4死。

特朗普輸打贏要，破壞選舉規則，煽動支持者，以指控選舉有舞弊為藉口，攻擊確認選舉制度，令人質疑美國聲稱所謂民主，一再崩塌。不過，從道指不跌反升，凸顯市場相信暴力衝突只是短暫性，不會擴大，並着眼拜登全面執政後，會如何收拾特朗普的爛攤子。

拜登面對很多爛攤子，對內是處理疫情和提振經濟，因疫情重創經濟，已令很多人失業。他已表明，就職後會推動立法向每人派2,000美元救濟支票，由於民主黨控制國會參眾兩院，未來兩年再沒有政治掣肘，相信新一輪紓困方案有望盡快出台，為了刺激經濟，還會推出更多財政開支計劃，如大興基建和推動環保能源等。

要經濟重啟，關鍵在控制疫情，他已表明跟從醫學專家意見，以科學依據來控疫。美國人執着個人自由，抗拒戴口罩，加上當前僅531萬人（1.6%）接種疫苗，他是否有有效措施出台，鼓勵國民戴口罩和接種疫苗，相信是項極大挑戰。反疫苗運動主要是右翼人士和保守團體，疊加右翼大多是特朗普粉絲，並質疑拜登的管治合法性，如何應對社會撕裂，是拜登要面對的大問題。

至於外部爛攤子則是修補與盟友之間的傷痕，然後拉攏他們圍堵中國，並重建美國的領導地位。惟這並非單靠再次加入國際組織和協定便能成事，因盟友對美國已存有戒心，尤其是歐盟不滿美國發動貿易戰，表明會走獨立自主路綫，不再願意唯美國是從，會以自身利益為大前提。

熱錢料流入亞洲 緊盯資金走向

正因為拜登面對太多爛攤子，令其百日新政將以內政為先，尤其是如何控疫和穩經濟，相信沒有太多精力同時處理外交問題。

由於拜登會加大財政力度和放水救經濟，意味資金繼續氾濫，市場估計美滙繼續偏弱，資金為了追逐更高回報，相信會湧入亞洲新興市場，中國更是主要目標，令A股和亞洲股市可看高一綫。投資者除密切注視資金走向，投資板塊還要有方向，因中國積極推動內循環和環保產業，而拜登也表示會聚焦新能源基建，投資可順勢而為，才能趨利避害。

責任編輯：劉婉雯