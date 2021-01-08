Pacific Coffee推柑牛飲品 迎豐盛新一年 行政人員版 04:00 2021/01/08 分享： 公關姊妹同黛安報料，話Pacific Coffee即日起至3月2日會推出一系列招福特飲同食品，祝福大家可以「柑牛滿屋」。姊妹就推薦「柑牛」朱古力牛奶咖啡同「柑牛」牛奶泡沫咖啡，咖啡內加入蜜柑果肉粒，全面提升咖啡味道口感。仲有加入中式元素嘅傳統英式糕點拖肥布甸、金桃提子鬆餅及八彩撈起沙律，售價由$20至$58不等，用料組合新穎，一試難忘。 本文轉載自《晴報》 ▲ 招福特飲加入蜜柑果肉，口感特別，大家記得去試下。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - PMQ元創方創意教育項目 鼓勵孩子實踐同理心 今日 PMQ元創方創意教育項目 鼓勵孩子實踐同理心 八卦名利場 - 港鐵商場換3D利市封 花開蝶舞迎喜慶 今日 港鐵商場換3D利市封 花開蝶舞迎喜慶 八卦名利場 - 港鐵推限量版牛年車票套裝 大年初一可無限次搭乘 今日 港鐵推限量版牛年車票套裝 大年初一可無限次搭乘 八卦名利場 - 麥當勞推Double招財牛堡 加$48換購Hello Kitty招財籃 今日 麥當勞推Double招財牛堡 加$48換購Hello Kitty招財籃 八卦名利場 - 西灣河港鐵站展出學生3D立體藝術品 創意無限 2021/01/07 西灣河港鐵站展出學生3D立體藝術品 創意無限