Pacific Coffee推柑牛飲品 迎豐盛新一年

公關姊妹同黛安報料，話Pacific Coffee即日起至3月2日會推出一系列招福特飲同食品，祝福大家可以「柑牛滿屋」。姊妹就推薦「柑牛」朱古力牛奶咖啡同「柑牛」牛奶泡沫咖啡，咖啡內加入蜜柑果肉粒，全面提升咖啡味道口感。仲有加入中式元素嘅傳統英式糕點拖肥布甸、金桃提子鬆餅及八彩撈起沙律，售價由$20至$58不等，用料組合新穎，一試難忘。

本文轉載自《晴報》

▲ 招福特飲加入蜜柑果肉，口感特別，大家記得去試下。