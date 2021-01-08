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Pacific Coffee推柑牛飲品 迎豐盛新一年

行政人員版 04:00 2021/01/08

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公關姊妹同黛安報料，話Pacific Coffee即日起至3月2日會推出一系列招福特飲同食品，祝福大家可以「柑牛滿屋」。姊妹就推薦「柑牛」朱古力牛奶咖啡同「柑牛」牛奶泡沫咖啡，咖啡內加入蜜柑果肉粒，全面提升咖啡味道口感。仲有加入中式元素嘅傳統英式糕點拖肥布甸、金桃提子鬆餅及八彩撈起沙律，售價由$20至$58不等，用料組合新穎，一試難忘。

本文轉載自《晴報

招福特飲加入蜜柑果肉，口感特別，大家記得去試下。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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