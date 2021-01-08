某傳媒集團旗下多份雜誌，由今年1月1日起停止印刷實體版，電子版雜誌訂閱也同時取消，集中資源投放於網上業務的發展。

這幾本雜誌在市場都有領導地位，但停刊的消息卻沒有很多傳媒報道；在今時今日，停止紙媒業務已經不是新聞，反而仍肯辦紙媒才是大新聞。

現在網上資訊氾濫，單單因為「害怕錯過了甚麼」，已經令人很疲倦。人們的注意力成了最稀缺的資源，紙媒印刷成本高，單靠廣告難以維生，要提高售價以負擔成本，讀者又未必願意支付，實體雜誌市場無可避免會嚴重萎縮，但我仍堅信這個市場不會完全消失。

正如網購成本較低，對消費者來說也省時省力，但在可見的將來仍不會完全取代傳統零售，逛街逛商店是一種不同的體驗，對於零售商來說，擁有實體零售連鎖店，仍是實力的表現，也有陳列室的作用。

電子書也不會完全取代實體書，一卷在手的溫度，跟電子書的體驗也不一樣。

傳媒集團全面發展網絡業務是大勢所趨，但我相信大型的傳媒集團，仍會保留小量實體業務，既增加品牌曝光率，也可以建立品牌信心；但只能小量投入，起營銷作用，要作為獨立商業模式就比較困難。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》