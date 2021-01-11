港人財務健康夠唔夠Fit ？滙豐教你從「小」起步學好理財

新冠肺炎疫情打亂全球經濟節奏，受經濟衰退陰霾籠罩，本港失業率屢創新，港人承受沉重的財政壓力，危機當前，在理財上未雨綢繆顯得份外重要。滙豐銀行2020年推出FinFit Index推廣財務健康的重要，同時亦持續與社區團體合作，將理財教育伸延至各年齡層，尤其著重從小培養幼童的理財意識，因而獲得投委會「理財教育獎」表揚。滙豐期望，透過從「小」加強本港理財教育，能提升港人整體的財務健康。

滙豐視推廣理財教育為己任

滙豐亞太區企業可持續發展總監張惠峰表示，滙豐十分榮幸連續第三年獲得「理財教育獎」。他表示，多年來，我們積極推廣理財教育，並與其他機構和團體合作，為香港未來主人翁從小建立正確的理財觀念，從而養成良好理財習慣，期望他們在成長後能運用所累積的財富達致個人福祉，甚至貢獻社會。

▲ 滙豐亞太區企業可持續發展總監張惠峰指，滙豐樂意肩負推廣理財教育的角色，將持續與不同團體合作，為推動理財教育作出貢獻。

港人財務健康屬中等水平

滙豐早前公布HSBC FinFit Index調查，探討本港銀行用戶的財務健康水平，結果顯示，港人整體得分屬中等水平。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹形容，港人在理財習慣及財務保安方面表現得較為理想，普遍港人有為未來儲蓄，惟少於一半港人能善用投資產品增值財富，顯示在理財知識及理財計劃方面則有待改進。

由理財小事做起 提升財務健康並不難

財務健康指人在現在及將來，擁有財務上安全感和自由，在任何狀況下均可從容應付日常財務壓力，靈活運用資金解決生活所需。許長虹認為，要促進個人財務健康其實不難，根據FinFit 調查，受訪者的財務健康水平其實和他們的儲蓄習慣息息相關。財務健康「非常健康」的受訪者中，99%有儲蓄習慣；相反，屬於「不健康」的受訪者中，只有23%有儲蓄習慣，意味着養成儲蓄習慣，是提升財務健康的重要一步。

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹認為受訪者的財務健康水平和他們的儲蓄習慣息息相關。

許長虹指，滙豐將定期進行FinFit調查，了解港人財務健康的最新狀況及變化，藉此推動港人積極管理財務，提升個人財政健康。此外，滙豐亦由日常生活入手，在「FinFit」理財資訊平台為不同年齡族群的人士提供多元化的理財知識，以深入淺出的形式講解不同投資產品的特點、操作及最新資訊，冀促進港人在財務規劃上的積極性。

從小建立正確理財觀 避免日後成為「月光族」

滙豐積極增進港人的理財知識外，也將理財伸延至幼稚園學童，與保良局合作推廣兒童理財教育計劃，同時也捐助青年成就香港部的「JA 財智新世代」中學學生理財課程。滙豐亞太區企業可持續發展總監張惠峰指，從小培養小朋友正確理財觀念，可避免日後有過度消費的習慣，亦有助養成儲蓄或「應使則使」的好習慣。

▲ 滙豐支持創意實用兼備的理財教育項目，透過生動有趣的學習過程，讓學童逐步掌握金錢觀念。

理財教育是家庭教育中重要的一環，惟滙豐HSBC FinFit Index調查發現，僅27%家長認同教育子女財務管理是容易的事，反映家長普遍對進行理財教育欠缺信心。張惠峰指，滙豐明白家長及學校在理財教育上擔當至關重要的角色，自2016年起，滙豐透過與不同社區組織及學校合作，為不同成長階段的學童提供適切的理財教育課程，至今已惠及600名幼稚園學生、22,000名小學生以及55,000名中學生。同時，滙豐與家福會理財教育中心合作，培訓專業理財社工，亦提升社福界理財教育智識和技巧，惠及1,800名社工，為大眾提供支援，特別讓家長能透過日常生活引導子女建立正確且一生受用的金錢觀。

他總結說，滙豐將繼續在社區推廣理財教育，支持創意實用兼備的理財教育項目，提升不同年齡層、不同人生階段人士的財務健康水平。

（資料由客户提供）