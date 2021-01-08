【新冠疫苗】mRNA新冠疫苗——香港可支援零下70°C或零下20°C低溫運送 香港醫院藥劑師學會籲市民積極參與政府疫苗接種計劃

新型冠狀病毒肺炎(下稱新冠肺炎)在全球急速蔓延，本港的疫情亦反覆不斷，截至1月4日已有近9,000宗個案，150人死亡¹ 。鑑於新冠肺炎病毒的受體黏附性強²及傳染性高，控制疫情猶如打一場硬仗。除了保持社交距離等短期措施外，長遠還需「群體免疫」，大規模接種疫苗

群體免疫指一個地區內大部分人口對某種特定傳染病免疫，要達至此目標方法有二，其一是自然感染，但以香港人口推算，須逾450萬港人染病才可有群體免疫效果，不但引致大量病人出現併發症及死亡，更會令醫療系統遠超負荷，故世衞建議第二種方法——大規模接種疫苗。

疫苗研發與病毒突變「鬥快」

有鑑於此，不少國家正積極研發新冠肺炎疫苗。有別於傳統疫苗研發時間平均長達十年，新冠疫苗在短短一年內成功研發及進入第3期臨床研究。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師說：「現時科技發達，加上政府和藥廠投放大量資源且同步進行多個程序，故可縮短研發時間。然而推出市面前的第3期臨床研究規模同樣大，部份疫苗的研究更逾4萬人參與，安全性和有效性獲初步確立。」

英美等地大規模接種mRNA新冠疫苗

政府早前宣佈已跟三款疫苗製造商科興、復星醫藥/BioNTech及阿斯利康/牛津大學達成協議，將於今年首季開始向本港提供新型冠狀病毒疫苗。當中已獲英國、美國、歐盟及加拿大等地批核使用並已陸續獲大規模接種的新冠疫苗屬於信使核糖核酸疫苗(mRNA vaccine)，是一種核酸疫苗，將病毒的刺突蛋白基因，放入脂肪納米薄膜內，以肌肉注射方式注入人體後刺激身體產生抗體。mRNA新冠疫苗透過人體細胞製造新冠肺炎病毒的S蛋白，從而觸發免疫反應，好處除了研發快，亦可快速大量生產，但需要極低溫運送及儲存，如-70或-20°C。

零下70°C或零下20°C不再是挑戰——香港「冷凍鏈物流」配套可配合

以mRNA新冠疫苗為例，疫苗在外國生產再運抵本港，極低溫保存的疫苗如何運送和儲存？ 崔俊明表示：「超市凍肉雪櫃已可達-20°C；-70°C是南極冬天的平均溫度，但其實利用乾冰已可維持此溫度長達10天時間，足以將疫苗由歐洲運抵本港。」

運送過程如何監察溫度及路線？以復星醫藥及BioNTech的mRNA新冠疫苗為例，疫苗會放置在一個可紀錄溫度及具全球定位系統(GPS)功能的溫度監察器冷藏運輸裝置，利用乾冰來維持零下70°C。抵達香港的中央儲存倉，儲存於零下70°C的雪櫃，在儲存倉解凍後，會由維持在2 - 8°C的冷凍貨車運抵接種場所。在接種場所的藥物雪櫃(2 - 8°C) 儲存，疫苗於2 - 8°C可儲存5天，這樣能保持疫苗的功效和品質。

香港醫院藥劑師學會指出，在全世界新冠肺炎疫苗供應緊絀的情況下，政府已盡力為香港人爭取各種類新冠肺炎疫苗的供應，並同時採購三種或以上技術平台的疫苗，以確保疫苗的供應穩定。事實上，解決「冷凍鏈物流」較取得疫苗更容易，讓市民盡快接種疫苗最為重要，相信香港有足夠配套可應付疫苗運輸。

長者、長期病患者、醫護人員和院舍職員應優先接種疫苗

「疫苗到港後，市民應盡早接種，學會亦建議政府展開全民教育，助市民認識疫苗資訊，作明智選擇。醫護人員及院舍職員需照顧患者；長者和長期病患者是高危群組，因此這些群組應優先接種疫苗。此外，若有足夠的人對新冠肺炎免疫(群體免疫)，通過減少傳染病爆發的可能性，能夠減低無法接種疫苗人士(如兒童或孕婦)接觸病毒的機會。然而在接種疫苗後，仍需保持良好的衞生習慣（戴口罩和勤洗手等），直至疾病被根除。」崔俊明藥劑師說。

請向醫護人員查詢是否適合接種新冠肺炎疫苗，以保障個人健康，避免香港再受疫情影響。

▲ 可維持零下70°C的冷藏運輸裝置。

▲ 大規模接種疫苗為世界衞生組織認可達至群體免疫的有效方法。

(資料由香港醫院藥劑師學會提供)