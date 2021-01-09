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大埔市中心尋歷史

副刊版 2021/01/09

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新鮮山草藥涼茶

欣賞完植物後，可到大埔富善街逛逛，感受庶民街市的氣息。富善街前稱太和市，曾是新界東第一大墟市，至現在亦有不少傳統小店。如在鐵路博物館附近的三樂涼茶，開業十多年，門面很不起眼。不過店子堅持

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欄名 : 本地遊

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