大埔市中心尋歷史 副刊版 2021/01/09 分享： 新鮮山草藥涼茶 欣賞完植物後，可到大埔富善街逛逛，感受庶民街市的氣息。富善街前稱太和市，曾是新界東第一大墟市，至現在亦有不少傳統小店。如在鐵路博物館附近的三樂涼茶，開業十多年，門面很不起眼。不過店子堅持 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 大埔林村異國風園藝樂園 罕見巨型仙人掌虎尾蘭 今日 大埔林村異國風園藝樂園 罕見巨型仙人掌虎尾蘭 最新專欄文章 更多 大埔林村異國風園藝樂園 罕見巨型仙人掌虎尾蘭 今日 大埔林村異國風園藝樂園 罕見巨型仙人掌虎尾蘭 茅坪藤王舊舍打卡遊 走北港古道竹林深呼吸 2021/01/08 茅坪藤王舊舍打卡遊 走北港古道竹林深呼吸 東涌世茂喜來登酒店開業 串遊梅窩生態蜂場 2021/01/02 東涌世茂喜來登酒店開業 串遊梅窩生態蜂場 12月底香港楓林醉染 紅葉落羽松排隊轉紅 2020/12/25 12月底香港楓林醉染 紅葉落羽松排隊轉紅 灣仔星街型格小區隱世味 教堂•神壇•見證社區變遷 2020/12/19 灣仔星街型格小區隱世味 教堂•神壇•見證社區變遷 大埔 植物品種 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入