日本京都町屋風旅館 新推Hello Kitty 4人客房 副刊版 2021/01/09 分享： 在日本京都市內有21棟旅館酒店的Resi Stay集團，最近在「Resi Stay錦」分店推出舞妓Hello Kitty Room，以藝妓打扮的Hello Kitty作為主題，房中充滿可愛打卡位。 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場 4大賀年打卡位 粉紅櫻花步道必影 2021/01/08 人氣插畫角色為食妹登陸荃灣廣場 4大賀年打卡位 粉紅櫻花步道必影 建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 2021/01/07 建築師團隊製作3D動畫 重現主教山蓄水庫晨光水影原貌 《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 2021/01/05 《鬼滅之刃》熱潮登陸京都 炭治郎帶路玩遍古都 EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 2020/12/29 EVA劇場版上映聯乘東京SKYTREE 初號機強襲天望迴廊 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 2020/12/22 東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 京都 酒店 Hello Kitty 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入