開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 置業家居 2021/01/09 分享： 【價單分析】MONACO僅提供31伙開放式單位，佔項目總數約7.8%，全數坐落在第2B座的F單位，實用面積280平方呎，向西南方，望內園及樓景。 單位不設玄關，浴室更設有窗戶，此戶型為啟德區內罕見。首批 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 今日 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 MONACO全面睇 今日 MONACO全面睇 最新專欄文章 更多 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 今日 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 MONACO全面睇 今日 MONACO全面睇 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 2021/01/02 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 數字解讀 2021/01/02 數字解讀 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 2021/01/02 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入