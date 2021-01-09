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開放式分布中低層 折實呎價$21,307起

置業家居 2021/01/09

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【價單分析】MONACO僅提供31伙開放式單位，佔項目總數約7.8%，全數坐落在第2B座的F單位，實用面積280平方呎，向西南方，望內園及樓景。

單位不設玄關，浴室更設有窗戶，此戶型為啟德區內罕見。首批

...

欄名 : 封面故事

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