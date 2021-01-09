MONACO全面睇 置業家居 2021/01/09 分享： 啟德MONACO位於沐泰街12號，分2期推售，第1期提供399個單位，戶型由開放式至4房單位，實用面積280至1,394平方呎，主打2房及3房；預計關鍵日期為2022年12月30日。 MONACO由1座 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 今日 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 今日 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 最新專欄文章 更多 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 今日 2021年頭炮新盤 啟德MONACO首批80伙由$596萬起 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 今日 開放式分布中低層 折實呎價$21,307起 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 2021/01/02 2021年新盤逾3萬伙壓境 供應重鎮大檢閱 數字解讀 2021/01/02 數字解讀 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 2021/01/02 天水圍及洪水橋 天水圍3新盤 全數屬新地旗下住宅項目 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入