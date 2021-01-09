將軍澳LP10已批預售 最快下周開價及示位

日出康城第X期LP10上月批預售樓花，趕月內推售，單位面積最細由2房447平方呎起步，而最大單位3,928平方呎則為日出康城最大單位。

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10樓書短期登場，

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