將軍澳LP10已批預售 最快下周開價及示位 置業家居 2021/01/09 分享： 日出康城第X期LP10上月批預售樓花，趕月內推售，單位面積最細由2房447平方呎起步，而最大單位3,928平方呎則為日出康城最大單位。 南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10樓書短期登場， ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 今日 長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 2020/12/25 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 2020/12/25 上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 2020/12/19 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 2020/12/19 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入