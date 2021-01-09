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長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起

置業家居 2021/01/09

分享：

長沙灣新盤The Campton第1B期樓花期不足半年，周內重啟銷售部署，加推第5張價單共47伙，折實$514.3萬起，有機會下周進行新一輪銷售。

The Campton第1B期第5張價單，實用面積

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欄名 : 新盤速遞

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