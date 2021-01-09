長沙灣The Campton第1B期 新推47伙 折實$514.3萬起 置業家居 2021/01/09 分享： 長沙灣新盤The Campton第1B期樓花期不足半年，周內重啟銷售部署，加推第5張價單共47伙，折實$514.3萬起，有機會下周進行新一輪銷售。 The Campton第1B期第5張價單，實用面積 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 將軍澳LP10已批預售 最快下周開價及示位 今日 將軍澳LP10已批預售 最快下周開價及示位 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 2020/12/25 逸璟‧龍灣荃灣西新晉 現樓3房擁無敵大海景 上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 2020/12/25 上源開放現樓示位 The Manor by Le Pont尊貴時尚 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 2020/12/19 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 2020/12/19 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入