舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】

低層D室 404平方呎 2房

工程監督師詹濟南（詹sir）日前驗收葵芳匯低層D室，實用面積404平方呎，2房間隔，當中零分工種之一的潔具及來去水問題相當明顯，最終獲得51分。詹sir驗樓時發現水箱「枕頭

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