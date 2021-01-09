舊樓翻新項目 當心窗口出現異常水漬【獲51分】 置業家居 2021/01/09 分享： 低層D室 404平方呎 2房 工程監督師詹濟南（詹sir）日前驗收葵芳匯低層D室，實用面積404平方呎，2房間隔，當中零分工種之一的潔具及來去水問題相當明顯，最終獲得51分。詹sir驗樓時發現水箱「枕頭 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 今日 葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 最新專欄文章 更多 半新樓蝕讓個案增 趁疫市撈筍貨 今日 半新樓蝕讓個案增 趁疫市撈筍貨 葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 今日 葵芳匯翻新物業 近港鐵站 開放式月租$1.38萬起 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 2021/01/02 尚悅‧嶺逾60伙放租 開放式戶$8,000起 7項工種滿分 惟廳窗不貼框或會「漏風」【獲84分】 2021/01/02 7項工種滿分 惟廳窗不貼框或會「漏風」【獲84分】 高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 2020/12/25 高山18起居便利 暫只租不賣 開放式$11,250起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入